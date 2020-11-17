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Renault выпустит аналог Lada XRay Cross, но не для России 

Motor.ru 4 часа назад
Не для России: Renault выпустит аналог Lada XRay Cross
Фото: © Renault India / Twitter.com
Компания Renault опубликовала тизер концепта, предвещающего появление бюджетного кросс-хэтчбека для индийского рынка, аналогичного Lada XRay Cross в России. По предварительным данным, серийная модель дебютирует в 2021 году и получит название Kiger.
Официальных подробностей о модели пока мало. Скорее всего, она разделит платформу CMF-A+ с Nissan Magnite, а в длину не будет превышать четырех метров. От Magnite новинке достанутся и силовые агрегаты: «атмосферник» 1.0 мощностью 72 лошадиные силы в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и 95-сильная «турботройка», для которой можно выбрать как «механику», так и вариатор. Привод — только передний.
Renault уже приступила к испытаниям Kiger — шпионы сфотографировали закамуфлированный кросс-хэтчбек на дороге. Судя по снимкам, серийный автомобиль унаследует от концепта необычной формы спойлер, светодиодную переднюю оптику, рейлинги на крыше и выступающие задние фонари.
Можно предположить, что Magnite и Kiger будут сравнимы и по цене: примерно 530 тысяч рупий (553 тысячи рублей по текущему курсу) за базовый автомобиль. Информации о появлении модели за пределами Индии пока нет.
Между тем, у соплаформенного Nissan Magnit есть все шансы добраться до России: компания уже запатентовала в стране название модели и ее дизайн.
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Бортжурнал , Nissan , Lada , Renault , Lada XRAY
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