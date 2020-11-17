Не для России: Renault выпустит аналог Lada XRay Cross

Компания Renault опубликовала тизер концепта, предвещающего появление бюджетного кросс-хэтчбека для индийского рынка, аналогичного Lada XRay Cross в России. По предварительным данным, серийная модель дебютирует в 2021 году и получит название Kiger.

Официальных подробностей о модели пока мало. Скорее всего, она разделит платформу CMF-A+ с Nissan Magnite, а в длину не будет превышать четырех метров. От Magnite новинке достанутся и силовые агрегаты: «атмосферник» 1.0 мощностью 72 лошадиные силы в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и 95-сильная «турботройка», для которой можно выбрать как «механику», так и вариатор. Привод — только передний.

Ready for new adventures? Our fun and sporty new #Renault Showcar, will drive you to your favourite playground, within and beyond city limits. Our advice? Stay tuned for more. pic.twitter.com/mXbgNZzzJb— Renault India (@RenaultIndia) November 16, 2020 Renault уже приступила к испытаниям Kiger — шпионы сфотографировали закамуфлированный кросс-хэтчбек на дороге. Судя по снимкам, серийный автомобиль унаследует от концепта необычной формы спойлер, светодиодную переднюю оптику, рейлинги на крыше и выступающие задние фонари.

Можно предположить, что Magnite и Kiger будут сравнимы и по цене: примерно 530 тысяч рупий (553 тысячи рублей по текущему курсу) за базовый автомобиль. Информации о появлении модели за пределами Индии пока нет.