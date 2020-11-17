Что нового для России готовит KIA в 2021 году

Что касается получившего новое поколение KIA Carnival, то известно о базировании минивэна на новой «тележке», ориентированной на среднеразмерные авто. Модель, появление которой анонсировали на 2021 год, порадует большими габаритами в сравнении с актуальной на сегодняшний день версией. В частности, на 4 см увеличится длина, на 1 см ширина и на 3 см вырастет расстояние между осями. Новинка получит цифровую «приборку», 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа, а шайба придёт на смену традиционному рычагу переключения передач.
Под капотом KIA Carnival четвёртого поколения будет доступен тремя вариантами силовых агрегатов - 294-сильным бензиновым «атмосферником» объёмом 3,5 литра, двигателем такого же объёма, но генерирующим 272 «лошади» при крутящем моменте 332 Нм, а также дизельным мотором (2,2л., 202 л.с, 440 Нм). Работают все двигатели в паре с восьмидиапазонной АКПП.