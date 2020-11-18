Новый Kia Sportage сфотографировали без камуфляжа 

Премьера нового Kia Sportage должна состояться в Китае в рамках автосалона в Гуанчжоу. Незадолго до дебюта в Сети появились фотографии автомобиля без камуфляжа — снимки, опубликованные порталом Autohome.com.cn, были сделаны во время подготовки к презентации.

Kia Sportage пятого поколения должны были представить еще в первой половине 2020 года, однако затем мировую премьеру отложили на весну 2021 года. При этом китайская версия, которую покажут уже 22 ноября, отличатся от глобального Sportage и даже называется чуть иначе — Sportage Ace.

Китайский Sportage Ace вытянулся в длину на 40 миллиметров, получил принципиально новую радиаторную решетку и оптику, выполненную в стиле нового Sorento. Задние фонари теперь прямоугольные, с парой параллельных вертикальных полос, а на порогах и бамперах появился декоративный оранжевый элемент.

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Ожидается, что Sportage Ace укомплектуют 200-сильным наддувным двигателем объемом 1,5 литра. Динамические характеристики пока не раскрывают. Для новинки заявлены внушительный набор электронных ассистентов, виртуальная панель приборов диагональю 10,25 дюйма, а также семидюймовый экран мультимедийной системы.

Производство нового Kia Sportage организуют на совместном предприятии Dongfeng-Kia.

Что же касается глобальной версии Kia Sportage, то она разделит платформу и линейку двигателей с новым Hyundai Tucson, а внешне будет выглядит менее квадратной , чем китайский вариант. В Kia обещают удивить поклонников модели нехарактерным для бренда дизайном экстерьера.

Пока же Sportage актуального поколения можно купить в России за 1,5 миллиона рублей за версию со мотором 2.0 (150 лошадиных сил), механикой и передним приводом.