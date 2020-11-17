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Отметки в водительском удостоверении, о которых мало кто знает 

Car.ru 4 часа назад
Вы знаете о всех отметках в водительском удостоверении?
Фото: Car.ru
Далеко не все российские автолюбители могут правильно рассказать, что означают некоторые символы в таблице с категориями на водительских правах гражданина РФ. Зачастую они касаются информации о медицинских противопоказаниях.
Пометка GCL сообщить инспектору, что у вас имеются проблемы со зрением. Поэтому, управлять машиной вы обязаны в контактных линзах или очках. Символы HA/CF сообщают о том, что у водителя есть проблемы со слухом. А значит, он обязан использовать во время управления автомобилем слуховой аппарат.
Ручное управление должно быть в автомобиле, которым управляет автолюбитель, в правах которого стоит отметка МС. Предписывается управление исключительно при помощи автоматической коробки водителям с отметкой в правах АТ.
AS позволяет управлять квадроциклом, трициклом и т.п. техникой, оснащенной автомобильным рулем. А вот с отметкой MS разрешается управлять квадроциклами и другой подобной техникой только с мотоциклетным рулем.
Управлять мопедом разрешается с отметкой в правах ML. А если у вас в документе имеется отметка APS, то без парктроников вам запрещено управление автомобилем.
А в вашем водительском удостоверении имеются дополнительные пометки?
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