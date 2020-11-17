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Как сделать так, чтобы двери в авто хорошо закрывались без усилий 

Car.ru 31 минуту назад
Как сделать, чтобы двери закрывались без усилий
Фото: car.ru
Громкие хлопки дверей машины быстро начинают раздражать, если происходят на постоянной основе.
По счастливой случайности, это простое явление, которое решается довольно легко. Наиболее часто встречающейся причиной хлопанья дверей становится водитель, либо его пассажир, приложивший на порядок большее усилие для ее закрытия, чем это было необходимо. Но если хлопок раздается даже при легком прикосновении, следует что-то делать.
Насколько сильно водитель и пассажиры стараются закрыть двери машины? Если сделать это с недостаточной силой, то придется закрывать ее повторно. В случае применения чрезмерной силы — это повысить быстроту износа деталей, например, ручек дверей, крышек из пластика, динамиков и т.д. Как предотвратить громкие хлопки дверей автомобиля?
Приобретение «тихих винтов» или «тихого замка». В том случае, если во время закрытия дверей раздается жесткий удар по металлу — проблемой является дверной замок. Его детали попросту ударяются друг о друга. Исправление подобной ситуации — процесс несложный. Одну из частей следует прикрыть мягким материалом, задачей которого станет смягчение удара. Им может выступить резина или же силикон.
Кроме того, в дверной замок может быть установлен «тихий» винт, поверхность которого будет покрыта резиной. Имеется и несколько разновидностей «тихих» замков. Если эти действия не принесли желаемого эффекта, то причиной возникновения их могут стать замки в боковой стойке.
Недорого и сердито. При отсутствии возможности покупки готовых деталей, их вполне можно сделать и самому. Для этого потребуется аналогичная составная часть замка, к примеру, винт. Его следует обернуть по кругу обыкновенной изоляционной лентой в 3-5 слоев. После этого, деталь возвращается на свое место.
Важным моментом становится необходимость плотного прилегания изоленты к детали, для предотвращения ее выскальзывания и обеспечения исправной работы. В противном случае, замок автомобиля может ее просто закусить.
Просадка петель. Если автомобиль эксплуатируется на постоянной основе, то однажды петли, на которые приходится основная нагрузка, могут попросту просесть. При несвоевременном обращении внимания на проблему, в один прекрасный день двери могут просто перестать закрываться. В этом случае, любой пассажир будет закрывать их с увеличенной силой, так как по-другому просто не выйдет.
Признаки провисания петель:
  • Отсутствие герметичности дверей, попадание в салон посторонних звуков и влаги;
  • Слышимость стуков и шумов во время поездки;
  • Во время закрывания дверей, следует хорошо хлопнуть ней, для успешного срабатывания замка.
Смазка в замках. Не часто, но иногда плохое закрывание дверных замков может быть вызвано отсутствием в них смазки. Ее задачей становится не только обеспечением сохранности деталей машины, но и:
  • Уменьшение степени трения;
  • Препятствование возникновению ржавчины;
  • Препятствование промерзанию.
Покупать необходимо только смазки гидрофобного типа, не растворяющиеся в воде.
Изоляция от вибрации. Ее установка дает возможность создания полной тишины в салоне. Это может особенно устроить тех владельцев, кто запланировал установку акустической системы. Кроме того, она снижает и уровень шума во время закрывания дверей.
Итог. Последствиями резких хлопков при закрытии дверей может стать возникновение трещин на боковых стеклах, выход из строя отдельных деталей, особенно пластиковых, и постоянное раздражение от этого звука. Решать подобную проблему при ее возникновении требуется незамедлительно, так как от этого будет зависеть уровень комфорта водителя и его пассажиров.
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