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Автономный дрон сможет заправлять транспортные средства любыми видами топлива 

Motor.ru 6 часов назад
Как в воздухе: Toyota создает беспилотник-дозаправщик
Фото: Motor.ru
Компания Toyota работает над созданием роботизированного автомобильного беспилотника, который сможет в автоматическом режиме заправлять топливом или заряжать электроэнергией транспортные средства прямо во время движения. В настоящий момент проект существует в виде патента.
Судя по представленным эскизам, принцип работы автономного беспилотника будет похож на технологию, которая применяется при дозаправке самолетов воздухе. В авиации пилоты осуществляют заправку во время полета при помощи специального шланга, по которому топливо при помощи специальных насосов перетекает от заправщика к другому самолету прямо во время полета.
Роботизированный беспилотник сможет обнаруживать нуждающиеся в дозаправке автомобили при помощи GPS-трекинга. Какие технические решения позволят осуществлять заправку классическими видами топлива или электроэнергией пока неизвестно. К тому же непонятно, сможет ли автономный дрон заправлять транспортные средства прямо в движении или передача топлива будет осуществляться во время остановки.
Еще один вопрос, на который инженерам «Тойоты» предстоит ответить — нужно ли будет водителю принимать участие в заправке, к примеру, открыть бензобак или порт для зарядки электромобиля. Вероятно, японским специалистам придется разработать какие-то переходники для электрокаров или же стандартизировать все будущие модели.
В настоящий момент Toyota запатентовала проект беспилотного заправщика. Однако в виду того, что использование автономных транспортных средств на дорогах общего пользования до сих пор вызывает множество вопросов и споров, ожидать скорого появления подобной разработки не стоит.
В начале июля Ульяновский автозавод представил универсальный топливозаправщик на базе коммерческой модели УАЗ «Профи». Новая модификация позволяет проводить обслуживание и заправку автомобилей, катеров и лёгких самолётов.
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Бортжурнал , Toyota , УАЗ
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