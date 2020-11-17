Как получить двойную выплату по ОСАГО

Получившие травмы в ДТП пассажиры могут претендовать на компенсацию в рамках ОСАГО дважды: от виновника аварии и от невиновного в ней водителя. К такому решению пришел апелляционный суд, рассмотрев дело автомобилистки, которая потребовала денег с обоих страховщиков. Тысячи раненых в авариях россиян из-за незнания о такой возможности недополучают компенсации, в особенности это актуально для сферы такси, говорят юристы.

В июле 2020 года в Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд обратилась компания «АСКО-Страхование» с жалобой на Центробанк , который выдал предписание страховщику выплатить компенсацию пострадавшей в ДТП гражданке А. П. Алексеевой. Об этом сообщается в свежем дайджесте новостей финансовых рынков Банка России.

Недовольство страховой компании вызвал тот факт, что пострадавшая в аварии женщина уже получила компенсацию в рамках договора ОСАГО от компании ( «Ингосстрах» ) виновника ДТП.

Как следует из материалов доступного в арбитражной картотеке дела непосредственно сама авария произошла в июле 2019 года. В тот день водитель грузовика «МАЗ» Г. В. Агалаков проскочил на запрещающий сигнал светофора и врезался в седан Lada Granta , где в качестве пассажира и находилась Алексеева.

Первоначально пострадавшая получила компенсацию от страховой компании водителя «МАЗа», а позже направила финансовую претензию и в страховую, где покупал полис владелец Granta — «АСКО-Страхование».

Последняя в компенсации отказала, тогда женщина обратилась с жалобой в Управление службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Уральском федеральном округе, которое подведомственно ЦБ. Регулятор, разобравшись в сути дела, выписал страховщику предписание удовлетворить требования клиента.

В суде представитель «АСКО-Страхование» утверждал, что клиент якобы мог незаконно обогащаться, поскольку одну выплату он уже получил.

«В апелляционной жалобе заявитель настаивает на доводах о том, что оспариваемое предписание Банка России является незаконным и нарушающим права и законные интересы ПАО «АСКО-Страхование»; выражает несогласие с объемом солидарной ответственности страховщиков, считает, что поскольку солидарная обязанность по выплате страхового возмещения по факту причинения вреда здоровью пассажира Алексеевой А. П. ранее уже была исполнена в полном объеме СПАО «Ингосстрах»», — озвучена в материалах дела позиция истца.

Суд доводы страховщика не принял и его жалобу не удовлетворил, сославшись на статью №1079 Гражданского кодекса, нормы закона ОСАГО и разъяснения пленума Верховного суда от 26 декабря 2017 года N58.

Председательствующие судьи пришли к выводу, что «вред причинен в результате взаимодействия источников повышенной опасности, следовательно, страховой случай наступил по каждому из заключенных их владельцами договоров ОСАГО и, соответственно, по каждому из этих договоров у страховщика наступает обязанность произвести страховую выплату».

Центробанк в своем дайджесте, реагируя на это решение, в свою очередь пишет, что согласно ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (в частности, использование транспортных средств), «обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего». При этом владельцы источников повышенной опасности несут ответственность солидарно за вред, причиненный третьим лицам.

В Банке России сообщили «Газете.Ru», что не комментируют решения судов. Вместе с тем, отметили, что в случае получения третьим лицом в результате ДТП какого-либо ущерба выплата осуществляется со стороны каждого участника ДТП (при наличии полиса ОСАГО — страховщиком, при отсутствии полиса — компенсационная выплата со стороны Российского союза автостраховщиков). При этом, общий размер выплат ограничен согласно закону об ОСАГО (п. 9.1 ст. 12) — в размере страховой суммы в зависимости от вида ущерба.

В компании «АСКО-Страховании» не смогли оперативно предоставить свою позицию в этом вопросе «Газете.Ru».

Категорически не согласен с решением как регулятора, так и суда экс-депутат Госдумы , лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин . Несправедливо взыскивать возмещение с компании водителя Lada Granta, поскольку его вина не была доказана, полагает он.

«Я считаю, что это опасный прецедент. Понимаю, если бы шла речь об обоюдной вине или был бы неустановленный виновник дорожного происшествия, законодательство этот момент предусматривает. Однако в деле явно указан виновник аварии — водитель «МАЗа». Соответственно, если вина второго водителя не доказана, то он не может быть признан виновным и обязанность по выплате также не может наступить», — выразил свою позицию в разговоре с «Газетой.Ru» Похмелкин.

Иного мнения придерживается автоюрист Сергей Ифанов, он акцентирует внимание на том, что договор ОСАГО защищает риск наступления ответственности страхователя перед третьими лицами. Все, что касается ущерба пассажира, оговорено в законе.

«Здесь, очевидно, действует та же законодательная логика, как, к примеру, в договорах каско — факт ДТП уже говорит нам о наступлении страхового случая. Соответственно здесь не категория виновности или невиновности определяет его наступление, а само происшествие», — рассуждает собеседник.

Проблема получения компенсации при ДТП пассажирами в рамках ОСАГО, по словам эксперта, наиболее актуальна для сферы перевозок. По словам эксперта, очень часто россияне получают травмы в такси, речь может идти от тысячах случаев, где россияне не получили подобные солидарные компенсации.

Подобные дела рассматривались и ранее. В 2018 году Верховный суд РФ также встал на сторону пострадавшей жительницы Нижегородской области, с 2016 года требовавшей компенсации от страховой компании второго участника ДТП. По странному стечению обстоятельств, обстоятельства той аварии схожи: женщина была также пассажиркой Lada, в которую врезался грузовик «МАЗ», который, правда, выехал на встречную полосу. Тем не менее, суд обязал удовлетворить требования женщины.