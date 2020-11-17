Развеяны популярные мифы о топливе для автомобилей 

Журналист издания «За рулём» Михаил Колодочкин опроверг популярные мифы о топливе для автомобилей.

Одним из самых распространенных мифов специалист, в частности, назвал утверждение, что бензин марки АИ-95 якобы разбавляют вредными компонентами.

«Почему «бодяжат» именно АИ‑95 — непонятно, — цитирует эксперта РИА Новости. — Однако все продаваемые сегодня бензины соответствуют пятому (экологическому классу)».

Другое популярное заблуждение, это то, что что на 95-м бензине машина едет хуже, чем на 98-м. Как отметил Колодочкин, в некоторых случаях это действительно так. Но если производитель не даёт отдельных рекомендаций на данный счёт, то переплачивать за бензин не надо.

Еще один миф — риск возникновения проблем с гарантией.

«При любых проблемах с двигателем сервисмены первым делом берут пробу топлива из бака. Если они находят отклонение от нормы, то прощай, гарантия», — напомнил эксперт.

Как пояснил он, по сути, использование 98-го бензина объясняется попыткой подстраховаться и взять топливо «с запасом» по октановому числу.

При этом Колодочкин считает, что во многом желание автовладельцев покупать 98-й бензин связано с агрессивным маркетингом.