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Развеяны популярные мифы о топливе для автомобилей 

Свободная пресса 2 часа назад
Развеяны популярные мифы о топливе для автомобилей
Фото: РИА Новости
Журналист издания «За рулём» Михаил Колодочкин опроверг популярные мифы о топливе для автомобилей.
Одним из самых распространенных мифов специалист, в частности, назвал утверждение, что бензин марки АИ-95 якобы разбавляют вредными компонентами.

«Почему «бодяжат» именно АИ‑95 — непонятно, — цитирует эксперта РИА Новости. — Однако все продаваемые сегодня бензины соответствуют пятому (экологическому классу)».

Другое популярное заблуждение, это то, что что на 95-м бензине машина едет хуже, чем на 98-м. Как отметил Колодочкин, в некоторых случаях это действительно так. Но если производитель не даёт отдельных рекомендаций на данный счёт, то переплачивать за бензин не надо.
Еще один миф — риск возникновения проблем с гарантией.

«При любых проблемах с двигателем сервисмены первым делом берут пробу топлива из бака. Если они находят отклонение от нормы, то прощай, гарантия», — напомнил эксперт.

Как пояснил он, по сути, использование 98-го бензина объясняется попыткой подстраховаться и взять топливо «с запасом» по октановому числу.
При этом Колодочкин считает, что во многом желание автовладельцев покупать 98-й бензин связано с агрессивным маркетингом.
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Бортжурнал , РИА Новости
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