Автомобильная промышленность развита на достаточном уровне. Сегодня автомобилистам предлагаются многие модели колесных дисков для легкового транспорта. Самые распространенные на дороге — штампованные и литые. Кроме того, на рынке еще представлены кованые диски. Новичок за рулем не всегда может определиться с выбором, поэтому специалисты решили рассмотреть, какие диски являются лучшими.

Для начала рассмотрим, по какому принципу изготавливаются все три вида дисков. Штампованные делают при помощи штамповки листовой стали. Литые диски изготавливают из сплава алюминия или магния. Кованые диски предполагают самый тяжелый процесс изготовления. В процедуре применяют метод горячей обработки. Используются сплавы, которые отличаются высокой прочностью — алюминий с добавками магния, меди, кремния и марганца. В других странах такой сплав называют «авиационный алюминий 6061».

Достоинства и недостатки. Штампованные диски популярны на рынке только потому, что отличаются низкой стоимостью. Многие автомобили с дилерских центрах представлены именно с ними. Владельцы порой используют их на протяжении всего срока эксплуатации транспортного средства. Среди преимуществ штампованных дисков можно выделить следующее:

выдержка при попадании в яму или канаву;

диск при ударе не раскалывается, а просто гнется, поэтому его можно отремонтировать;

Но и без недостатков не обходится. Здесь можно выделить следующее:

весят намного больше, чем конкуренты;

выглядят не совсем привлекательно;

все штамповки одинаковые, поэтому не позволяют выделиться.

Штампованные диски можно применять хоть круглый год — это не зависит от того, какая на улице погода и при каких условиях эксплуатируется транспортное средство.

Литые диски. Заметим, что такие элементы намного меньше, чем штампованные. Кроме того, они лучше проводят тепло — это позволяет лучше отводить тепло с тормозного механизма. Так как такие диски изготавливаются по другой технологии, специалист может придать им абсолютно любую форму. Именно поэтому их часто используют при тюнинге транспортного средства, чтобы придать уникальности.

Среди недостатков можно отметить относительно высокую стоимость. Кроме того, если такой диск получит сильный удар, он может расколоться на части. Именно поэтому литье не подлежит ремонту — владельцу нужно будет покупать новые диски.

Кованые диски. Кованые диски считаются самыми прочными из всей группы. Кроме того, они весят меньше всех. Здесь есть еще одно весомое преимущество — такой диск при ударе не может расколоться. Но недостатки намного серьезнее, чем у конкурентов. Кованый диск отлично переносит попадание в яму, но всю энергию передают в подвеску — это не самым лучшим образом сказывается на всем автомобиле. Кроме того, такие диски ограничены в дизайне из-за особенностей изготовления. Стоимость кованых дисков равняется литым.

Итог. При выборе колесных дисков нужно обращать внимание на то, в каких условиях планируется эксплуатировать транспорт. Кроме того, нужно понимать, что не все диски после удара подлежат ремонту.