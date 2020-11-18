У опального полицейского изъяли коллекцию классических авто

Экс-глава отделения полиции Мехико Раймундо Коллинс лишился коллекции старинных автомобилей, трех гидроциклов, квадроцикла и мотоцикла после того, как их изъяли власти города, сообщает Carscoops. Ордер на арест Коллинса был выдан еще в начале сентября, его также объявили в международный розыск. По некоторым данным, опальный полицейский скрывается в США.

Фото: Carscoops Carscoops

Коллинс возглавлял полицию Мехико до момента смены городского правительства в конце 2018 года, а до этого руководил жилищным управлением мегаполиса (INVI). Его обвиняют в растрате государственных средств в размере 331 тысячи долларов (более 25 миллионов рублей). В случае, если вина будет доказана, Коллинсу грозит до 27 месяцев тюрьмы.

В начале ноября Генеральная прокуратура столицы Мексики установила, что Коллинс может скрываться в США и направила запрос о его экстрадиции.