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Как общаться с агрессивным гаишником? 

Car.ru 4 часа назад
Как общаться с агрессивным гаишником?
Фото: Car.ru
У сотрудников ГИБДД работа хоть и на воздухе, но спокойной ее точно не назовешь. При этом у гаишников есть свой регламент общения с водителями. Но некоторые патрульные все же бывает, что перегибают палку и пытаются "прессовать" автомобилистов.
Если вам вдруг повстречался именно такой инспектор, не стоит сразу же становиться в защитную позу. Начните с корректного общения в правильном ключе.
Спросите для чего вас остановили, имеются ли какие-то выявленные нарушения. Если инспектор не сбавляя агрессии, пытается навязать вам то, чего вы точно не совершали, оставьте соответствующую пометку в протоколе.
Также важным аспектом является видеофиксация всего происходящего, потому как высока вероятность того, что после общения с таким гаишником у вас появится устойчивое желание подать на него жалобу. А какая может быть жалоба без аргументов?
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Бортжурнал , ГИБДД
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