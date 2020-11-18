Как общаться с агрессивным гаишником? 

У сотрудников ГИБДД работа хоть и на воздухе, но спокойной ее точно не назовешь. При этом у гаишников есть свой регламент общения с водителями. Но некоторые патрульные все же бывает, что перегибают палку и пытаются "прессовать" автомобилистов.

Если вам вдруг повстречался именно такой инспектор, не стоит сразу же становиться в защитную позу. Начните с корректного общения в правильном ключе.

Спросите для чего вас остановили, имеются ли какие-то выявленные нарушения. Если инспектор не сбавляя агрессии, пытается навязать вам то, чего вы точно не совершали, оставьте соответствующую пометку в протоколе.

Также важным аспектом является видеофиксация всего происходящего, потому как высока вероятность того, что после общения с таким гаишником у вас появится устойчивое желание подать на него жалобу. А какая может быть жалоба без аргументов?