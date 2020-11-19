Что должно быть в обновленной автомобильной аптечке? 

Медицинская аптечка в машине всегда необходима и обойтись без нее попросту невозможно.

Такая потребность, при которой каждая машина должна быть оборудована аптечкой первой помощи, в которую входят некоторые самые необходимые препараты, регулируется на законодательном уровне. Именно поэтому ее наличие в машине постоянно проверяется, и становится одним из важных моментов для выдачи прав и прохождения технического осмотра. При ее отсутствии, владелец машины автоматически лишается права на управление ею.

Значение аптечки в машине и ее состав. Современные владельцы автомобилей предпочитают готовиться заранее к любого рода возможным проверкам. Сюда входит и приобретение аптечки. Тем не менее, здесь могут возникать и некоторые вопросы. Стандартным содержимым автомобильной аптечки всегда были такие препараты:

Дезинфицирующие средства;

Материалы для перевязок;

Лекарственные средства и препараты;

Дополнительные предметы.

Определение списка также осуществляется на законодательном уровне. Немало людей, которые водят автомобиль, не до конца понимают, насколько важна автомобильная аптечка. Большая часть средств, которые имеются в наличии, будут очень полезны при получении травм и ушибов. Именно поэтому к ней приковано настолько большое внимание.

Современный и прошлый состав. Некоторое время назад состав аптечки для автомобиля был намного больше, но препараты, такие как аспирин, анальгин, корвалол, зелёнка и активированный уголь, были исключены из списка. Причин для этого находится сразу несколько. Хранение лекарств должно осуществляться в определенных температурных и других условиях, достижение которых в машине является практически невозможным.

Кроме того, действие разных лекарств на разных людей может быть осуществлено по-разному. Зависеть это может от таких параметров, как возраст, общее состояние здоровья в текущий момент. Именно поэтому назначение и прием лекарственных препаратов должны производиться только под контролем медицинских работников. Список лекарств стал намного короче, но владельцам автомобилей не запрещено иметь в собственной аптечке противоаллергические средства, а также антисептики.

Последние изменения в законодательстве. После обновления, акцент в законодательной базе теперь делается на увеличение количества материалов для перевязки, поскольку при получении травм и разного рода повреждений в аварийной ситуации именно они могут стать наиболее полезными. Последние изменения, проведенные в данной области — добавление в аптечку стерильных салфеток, чтобы иметь возможность проведения качественной перевязки, одновременно с большим количеством нестерильных бинтов, использование которых обязано быть полезным и иметь под собой веские основания.