Сколько россияне готовы отдать за автомобиль с пробегом

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Оптимальный ценовой диапазон для покупки поддержанной машины в России составляет от 150 до 180 тысяч рублей.

Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «СберАвто», поступившие в «Газету.Ru». Высоким спросом у россиян среди новых автомобилей пользуются машины стоимостью от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Россияне активно пользовались доставкой приобретенных машин к дому. Из Москвы автомобили уезжали в Барнаул и Мурманск, Томск и Ростов-на-Дону. Жители Анапы и Ногинска оформляли доставку из Санкт-Петербурга.