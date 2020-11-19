Сколько россияне готовы отдать за автомобиль с пробегом

Оптимальный ценовой диапазон для покупки поддержанной машины в России составляет от 150 до 180 тысяч рублей.
Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «СберАвто», поступившие в «Газету.Ru». Высоким спросом у россиян среди новых автомобилей пользуются машины стоимостью от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
В диапазоне от 500 до 800 тысяч рублей лидируют две модели «АвтоВАЗ». В более дорогом сегменте популярны Kia Rio, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.
Россияне активно пользовались доставкой приобретенных машин к дому. Из Москвы автомобили уезжали в Барнаул и Мурманск, Томск и Ростов-на-Дону. Жители Анапы и Ногинска оформляли доставку из Санкт-Петербурга.