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Россияне назвали приемлемую цену для покупки автомобиля с пробегом 

Авторадио и ещё 2 5 часов назад
Сколько россияне готовы отдать за автомобиль с пробегом
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Оптимальный ценовой диапазон для покупки поддержанной машины в России составляет от 150 до 180 тысяч рублей.
Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «СберАвто», поступившие в «Газету.Ru». Высоким спросом у россиян среди новых автомобилей пользуются машины стоимостью от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
В диапазоне от 500 до 800 тысяч рублей лидируют две модели «АвтоВАЗ». В более дорогом сегменте популярны Kia Rio, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.
Россияне активно пользовались доставкой приобретенных машин к дому. Из Москвы автомобили уезжали в Барнаул и Мурманск, Томск и Ростов-на-Дону. Жители Анапы и Ногинска оформляли доставку из Санкт-Петербурга.
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Бортжурнал , Hyundai , Skoda Rapid , Kia , Hyundai Solaris , Skoda , Kia Rio , Автоваз , Газета.Ru
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