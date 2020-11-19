Обновленный Lada Largus сняли в легком камуфляже

В Сети появилась очередная фотография Lada Largus FL (facelifting), однако на этот раз шпионам попался автомобиль в легком камуфляже. На снимке, опубликованном в сообществе AvtoVAZ News, можно рассмотреть новый дизайн передней части «Ларгуса», выполненный в Х-образном стиле, как у Vesta, XRay и обновленной Granta.

Обновленный Largus получит фары, как у дореформенного Renault Logan , и новую радиаторную решетку. Причем для модели запатентовали два варианта оформления решетки: для стандартной версии и Largus Cross (у вседрожного варианта рисунок выполнен в виде крупных сот).

В салоне изменений будет больше: появятся обновленная передняя панель и центральная консоль с экраном мультимедийной системы, как у Renault Duster , а также новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и центральным замком.

© AvtoVAZ News // Салон обновленного Lada Largus

Гамма двигателей останется прежней: в нее войдут агрегаты объёмом 1,6 литра мощностью 87 либо 106 лошадиных сил, которые работают в паре с механической коробкой передач.

По неофициальным данным, Lada Largus FL появится у дилеров не раньше весны следующего года, однако АвтоВАЗ уже приступил к тестовой сборке модели. Пока с конвейера сходят по несколько экземпляров в день, а полноценное производство запустят в феврале 2021 года.