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Обновленный Lada Largus сфотографировали в легком камуфляже 

Motor.ru и ещё 1 3 часа назад
Обновленный Lada Largus сняли в легком камуфляже
Фото: © AvtoVAZ News
В Сети появилась очередная фотография Lada Largus FL (facelifting), однако на этот раз шпионам попался автомобиль в легком камуфляже. На снимке, опубликованном в сообществе AvtoVAZ News, можно рассмотреть новый дизайн передней части «Ларгуса», выполненный в Х-образном стиле, как у Vesta, XRay и обновленной Granta.
Обновленный Largus получит фары, как у дореформенного Renault Logan, и новую радиаторную решетку. Причем для модели запатентовали два варианта оформления решетки: для стандартной версии и Largus Cross (у вседрожного варианта рисунок выполнен в виде крупных сот).
В салоне изменений будет больше: появятся обновленная передняя панель и центральная консоль с экраном мультимедийной системы, как у Renault Duster, а также новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и центральным замком.
© AvtoVAZ News // Салон обновленного Lada Largus
Гамма двигателей останется прежней: в нее войдут агрегаты объёмом 1,6 литра мощностью 87 либо 106 лошадиных сил, которые работают в паре с механической коробкой передач.
По неофициальным данным, Lada Largus FL появится у дилеров не раньше весны следующего года, однако АвтоВАЗ уже приступил к тестовой сборке модели. Пока с конвейера сходят по несколько экземпляров в день, а полноценное производство запустят в феврале 2021 года.
В ноябре АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada — в среднем они подорожали на 1 процент. Актуальный универсал Lada Largus теперь стоит от 653,9 тысячи рублей, Cross-версия — от 813,9 тысячи рублей, а фургон — от 640,9 тысячи рублей.
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Бортжурнал , Lada Largus , Renault Duster , Lada , Renault Logan , Renault , Автоваз
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