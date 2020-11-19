Volkswagen раскрыл подробности о новом Golf для России 

Российский офис Volkswagen поделился первыми подробностями о Golf восьмого поколения. В Россию привезут Golf в комплектации Exclusive, со 150-сильным мотором в паре с автоматом, и «заряженный» Golf GTI, оснащенный двигателем мощностью 245 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» DSG.

Хэтчбек Volkswagen Golf Exclusive будет доступен с 17-дюймовыми дисками Belmont и матричными светодиодными фарами IQ.Light, цифровой панелью приборов, многофункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом. В список оснащения также войдут ассистент парковки, система контроля слепых зон, трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, камера заднего вида и водительское кресло с функциями памяти и массажа.

© Volkswagen / Салон Volkswagen Golf восьмого поколения

Под капотом у Golf GTI — 2,0-литровая «турбочетверкой» EA888, развивающая 245 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента, которая работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом» DSG. С такой установкой хэтчбек набирает первую сотню за 6,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час.

Volkswagen Golf GTI

Внешние отличия сводятся к другому переднему бамперу, иному оформлению выхлопной системы и аэродинамическому обвесу. Для Golf GTI заявлены 17-дюймовые диски Richmond, черная обивка потолка и спортивные передние кресла.

Для Golf и Golf GTI будет доступен опциональный пакет «Навигация», который включает навигационную систему Discover Pro c 10-дюймовым дисплеем, акустическую систему Harman Kardon, голосовое управление и другое.

Цены, а также сроки заказов и поставок в компании обещают объявить позже.