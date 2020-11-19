Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Volkswagen раскрыл подробности о новом Golf для России 

Motor.ru и ещё 4 3 часа назад
Volkswagen раскрыл подробности о новом Golf для России
Фото: © Volkswagen
Российский офис Volkswagen поделился первыми подробностями о Golf восьмого поколения. В Россию привезут Golf в комплектации Exclusive, со 150-сильным мотором в паре с автоматом, и «заряженный» Golf GTI, оснащенный двигателем мощностью 245 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» DSG.
Хэтчбек Volkswagen Golf Exclusive будет доступен с 17-дюймовыми дисками Belmont и матричными светодиодными фарами IQ.Light, цифровой панелью приборов, многофункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом. В список оснащения также войдут ассистент парковки, система контроля слепых зон, трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, камера заднего вида и водительское кресло с функциями памяти и массажа.
© Volkswagen / Салон Volkswagen Golf восьмого поколения
Под капотом у Golf GTI — 2,0-литровая «турбочетверкой» EA888, развивающая 245 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента, которая работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом» DSG. С такой установкой хэтчбек набирает первую сотню за 6,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час.
Volkswagen Golf GTI
Внешние отличия сводятся к другому переднему бамперу, иному оформлению выхлопной системы и аэродинамическому обвесу. Для Golf GTI заявлены 17-дюймовые диски Richmond, черная обивка потолка и спортивные передние кресла.
Для Golf и Golf GTI будет доступен опциональный пакет «Навигация», который включает навигационную систему Discover Pro c 10-дюймовым дисплеем, акустическую систему Harman Kardon, голосовое управление и другое.
Цены, а также сроки заказов и поставок в компании обещают объявить позже.
Видео дня. В РФ предложили ограничить скорость электросамокатов
Motor.ru: последние новости
Обновленный Lada Largus сфотографировали в легком камуфляже Обновленный Lada Largus сфотографировали в легком камуфляже Kia отложила старт продаж дизельного Sorento в России Kia отложила старт продаж дизельного Sorento в России Geely объявил цены на кросс-купе Tugella в России Geely объявил цены на кросс-купе Tugella в России
Комментарии
Бортжурнал , Volkswagen Golf , Volkswagen
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение