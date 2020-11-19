Как таксисты обманывают пассажиров? 

Кто-то пользуется услугами такси постоянно, а кому-то приходится вызывать такси только изредка. Так или иначе, но тем и другим следует знать, что среди таксистов встречаются мошенники, которые стараются всеми способами получить большую прибыль.

Современный сервис такси перекочевал в интернет. Теперь пользователю достаточно установить приложение и указать маршрут. Программа автоматически рассчитает стоимость поездки.

При этом некоторые водители такси используют следующий прием для обмана клиента. После подтверждения заказа, таксист отменяет его. Поясняя клиенту произошедшее сбоем в программе. Позже клиенту называется сумма большая, нежели та, которую предложила программа. Бывает так, что у клиента изменились планы и он решил не ехать. А отменить заказ в приложении забыл. Таксист может поехать по заказанному маршруту без пассажира. При этом, еще и подбирая людей попутно. Сумма с карточки заказчика снимется автоматически.

Бывает, нечестно таксисты поступают с нетрезвыми клиентами. Оценив состояние пассажира, его могут повести куда-то в сторону от места назначения. Затем клиенту сообщается, что вы прибыли по указанному адресу. Человек видит, что находится не там, где нужно. Но таксист утверждает, что заказчик сам велел изменить маршрут. В итоге клиента привозят домой, получив дополнительную плату за лишние километры.