Можно ли двигаться задним ходом по дороге с односторонним движением?

Наш постоянный читатель рассказал, что автоинспектор выписал ему штраф за езду задним ходом по дороге с односторонним движением, ссылаясь на ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ.
На самом деле в ПДД нет четкого запрета на подобного рода маневры. Это также подтвердил Верховный суд РФ (постановление 2 от 09.02.2012 года).
В частности было отмечено, что обсуждаемый маневр, если он не мешает остальным участникам движения и является необходимым в данной ситуации, не может расцениваться как нарушение. Поэтому мы посоветовали читателю обратиться в суд для отмены постановления о штрафе. При этом заявителю желательно иметь побольше веских доказательств необходимости совершенного им маневра.
Будьте внимательны, учитывая новую информацию о допустимости маневров на дороге с односторонним движением, чтобы не получить штраф.