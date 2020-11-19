Можно ли двигаться задним ходом по дороге с односторонним движением?

На самом деле в ПДД нет четкого запрета на подобного рода маневры. Это также подтвердил Верховный суд РФ (постановление 2 от 09.02.2012 года).

В частности было отмечено, что обсуждаемый маневр, если он не мешает остальным участникам движения и является необходимым в данной ситуации, не может расцениваться как нарушение. Поэтому мы посоветовали читателю обратиться в суд для отмены постановления о штрафе. При этом заявителю желательно иметь побольше веских доказательств необходимости совершенного им маневра.