Почему убрали очистители с фар автомобилей? 

Наверняка, многие читатели застали те времена, когда на автомобилях был не один комплект дворников. Очень часто их располагали не только на лобовом стекле, но и на фарах. Они почти ничем не отличались, только были более миниатюрными. Кроме того, вся эта система точно так же дополнялась форсунками омывателей — чтобы щетки не работали по сухому корпусу. Однако сегодня такую конструкцию на рынке встретить сложно, и на это есть некоторые причины.

Дворники на фарах в свое время пользовались большой популярностью. Автомобилист освобождался от необходимости выходить из машины и протирать фары — за него все делала автоматическая система. С рынка, а именно с автомобилей, они начали уходить по некоторым причинам. Самая главная заключается в том, что сегодня почти все корпуса фар выполнены из пластика. Поликарбонат уже очень давно вытеснил стекло из этой части транспортного средства. И это можно объяснить практичностью. Например, если камень отлетит в пластик, то его можно будет реставрировать. А если треснет стекло, придется потратить гораздо больше денег. Кроме того, это можно объяснить и более низкой массой деталей. Однако есть и минусы. Поликарбонат очень быстро стирается, в отличие от стекла. Именно поэтому многие автомобилисты сразу после покупки новых фар затягивают их в пленку. А те, кто игнорирует этот шаг, уже через 3 года жалеют об этом.

В качестве второй причины можно выделить опять же пассивную безопасность. Специалисты заявляли, что при наезде на пешехода, дворники могли нанести ему серьезный вред. На практике никто не проверял, но спорить не будем. Есть и еще одна причина — аэродинамика. Очистители фар значительно выступали от корпуса. Соответственно, создавалось дополнительное сопротивление воздуху. Из-за этого повышается топливный расход. Кроме того, возникает дополнительный шум.

А теперь возникает вопрос — разве эти минусы не стоят нормального и качественного освещения? В такую плохую погоду, которая наблюдается сейчас, осветительные приборы постоянно загрязняются. В результате автомобилист должен выходить из транспортного средства и протирать фары. Специалисты заявляют, что очистители фар выступали бы полезным приспособлением и сейчас, несмотря на то, что имеют некоторые недостатки. О какой пассивной безопасности может идти речь, когда обычная струя воды, которая сегодня предусмотрена во многих транспортных средствах, просто не может сбить комок грязи, налипший на фаре после проезда за грязной фурой? С этим может справиться только щетка, которая, к сожалению, не устанавливается сегодня на машины.

Итог. В свое время автомобили оснащались специальными дворниками для фар. Они были намного меньше обычных, но отлично справлялись со своими функциями. Однако, по некоторым причинам их решили убрать с производства, а сегодня автомобилисты мучаются от того, что нужно постоянно выходить из машины и чистить фары.