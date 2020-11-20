Без хамства и угроз: снижаем цену на авто с пробегом

По статистике 77% людей боятся или считают невежливым торговаться. При покупке машины многие даже не спрашивают «скинете тысяч пять?» А зря. Сбить цену у реального продавца — не перекупа — не так уж сложно. Даже в том случае, если он написал в объявлении «торга нет». Причем без всяких угроз, хамства и прочего, за что так не любят перекупщиков. Вот вам несколько работающих методов.

По телефону не торгуйтесь

Мало кто любит торговаться по телефону. Да и как это вообще выглядит со стороны? Вы ещё машины в глаза не видели, а уже пытаетесь сбить цену, с таким человеком даже дело иметь не хочется! Так что первое правило торга — торговаться только у капота при осмотре машины.

Найдите общие интересы, а не торгуйтесь, как на базаре

Как говорят психологи — и я не раз убеждался в этом на практике — хорошие скидки люди дают тем, с кем у них общие интересы и дружеские отношения. Так что попытайтесь не торговаться, как на турецком рынке, а найти с продавцом пересечение по интересам. Ну, или сделайте вид, что вам, как и ему, интересна дача/огород/рыбалка и так далее.

Вот сами подумайте, кому бы вы охотнее дали скидку: человеку, который пытается из вас её клещами вытащить, или приятному человеку, с которым есть о чем поговорить?

Говоря простым языком, заболтайте продавца, станьте ему почти другом. Да, для этого нужен талант, и дано это не всем. Мне, например, не очень дано, зато у одного моего товарища это в крови. Он в студенческие времена даже чипсы и пиво в киоске со скидкой покупал.

Сделайте вид, что машина почти идеальная, если бы не одно «но»

Даже если вы нашли машину своей мечты, которая вас полностью устраивает, держите себя в руках, не прыгайте от счастья и не машите хвостом, как щенок, которому бросили любимый мяч. Скажите что-то типа «эх, жалко цвет серый». Или «все хорошо, но я хотел универсал», или «вот бы ещё автомат вместо механики был», или «хотел такую же, но со светлым салоном», или что-то в это роде.

Продавец поймет: вам нравится его машина, вы почти готовы купить её, но вас надо подтолкнуть к покупке. Например, скидкой.

Смотрите на реальные недостатки, но не забывайте отметить и плюсы

Самый частый повод для торга — это техническое состояние машины. Сколы, вторичный окрас, порванный пыльник, трещина на лобовом стекле, текущий сальник, стук в подвеске, изношенная резина, потерянный колпак от колеса и так далее. Увидеть негорящие лампочки и лысую резину вы можете сами, но не останавливайтесь на этом: не пожалейте 500 или 1000 рублей и съездите на СТО. На подержанной машине всегда найдут что-то, к чему можно придраться. Причем это будет объективная причина для торга.

Правда, надо помнить, что продавец не компенсирует вам все предстоящие расходы, ведь он продает подержанную машину. Тем не менее немного уступают практически все. Только перекупы стоят на своем, цепляясь за каждую копейку — ведь им надо остаться в плюсе.

И вот ещё что, не критикуйте машину слишком активно. Если она такая плохая, то зачем она вам вообще нужна? Так что начните с плюсов, а потом перейдите к минусам. Например: «Салон чистенький, комплектация хорошая, но вот скол на лобовом стекле и резину надо новую покупать». Или «внешне мне ваша машина нравится, вы не против съездить на диагностику?»

Во-первых, объективность — это всегда хорошо. Во-вторых, когда вы говорите не только о минусах, но и плюсах, о вас складывается хорошее впечатление: любой разумный человек оценит такой подход.

Спросите о скидке напрямую

Иногда самым действенным способом является спросить: «За сколько вы готовы отдать машину?» У каждого человека есть некий психологический барьер — дешевле определенной отметки он машину продать не готов. И, как правило, человек после прямого вопроса оказывается немного в ступоре, и называет ту самую нижнюю планку. Порой эта планка даже ниже, чем вы ожидали. Только не надо задавать этот вопрос первым делом, сразу после «здравствуйте».

Если минимальная цена, которую назвал продавец, не оправдала ваши ожидания, попробуйте другой прием. Скажите, что, если человек сделает скидку, вы купите машину прямо сейчас или сегодня же вечером. Например, «уступите ещё 5000 — и по рукам».

Живые деньги, которые маячат перед носом, очень хорошо стимулируют уступчивость. Правда, нужно быть готовым сдержать обещание — купить машину, не откладывая.