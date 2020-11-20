«Паркуюсь бесплатно, налоги не плачу, заряжаюсь от обычной розетки»

В России продажи электрических моделей выросли в четыре раза и продолжают стремительно расти. Эксперты оценили преимущества и недостатки транспортных средств, чтобы выяснить, смогут ли они окончательно вытеснить модели с ДВС.

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В России продолжают стремительно расти продажи электрокаров. Новые модели стали продавать в четыре раза чаще, а на вторичном рынке популярность электрокаров увеличилась в два раза в сравнении с прежними показателями. Примечательно, что в Европе продажи электрических моделей уже обошли показатели по реализации дизельных авто.

Мало кто знает, что еще 7 лет назад АвтоВАЗ представил свою электрическую Lada ElLada. Тогда новинка не получила популярности, в серию автомобиль не пустили, собрав всего сотню экземпляров. Большинству владельцев электрокаров нравится емкость батарей, запас хода транспортных средств и возможность экономить топливо.

Еще автомобилисты заметили, что у таких моделей практически не изнашиваются колесные диски, ведь на тормоз нужно нажимать только в экстренных случаях. Причем автомобиль не только катится, но еще и получает дополнительный заряд. Электромобили способствуют и более спокойному стилю вождения.