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Вытеснят ли электрокары бензиновые автомобили

Car.ru
6 часов назад
В России продажи электрических моделей выросли в четыре раза и продолжают стремительно расти. Эксперты оценили преимущества и недостатки транспортных средств, чтобы выяснить, смогут ли они окончательно вытеснить модели с ДВС.
«Паркуюсь бесплатно, налоги не плачу, заряжаюсь от обычной розетки»
Фото: Car.ruCar.ru
В России продолжают стремительно расти продажи электрокаров. Новые модели стали продавать в четыре раза чаще, а на вторичном рынке популярность электрокаров увеличилась в два раза в сравнении с прежними показателями. Примечательно, что в Европе продажи электрических моделей уже обошли показатели по реализации дизельных авто.
Мало кто знает, что еще 7 лет назад АвтоВАЗ представил свою электрическую Lada ElLada. Тогда новинка не получила популярности, в серию автомобиль не пустили, собрав всего сотню экземпляров. Большинству владельцев электрокаров нравится емкость батарей, запас хода транспортных средств и возможность экономить топливо.
Еще автомобилисты заметили, что у таких моделей практически не изнашиваются колесные диски, ведь на тормоз нужно нажимать только в экстренных случаях. Причем автомобиль не только катится, но еще и получает дополнительный заряд. Электромобили способствуют и более спокойному стилю вождения.
Главной же проблемой электрических авто остаются аккумуляторы. Зимой потенциал падает в 2,5-3 раза, отметили водители. Избегать проблем можно только либо при постоянной езде, либо когда машина находится на зарядке.
Бортжурнал,Lada,Автоваз,
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