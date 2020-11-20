Австралийские водители сравнили LADA 4×4 и Suzuki Jimny 

Австралийские автомобилисты решили провести необычный эксперимент и сравнили российский внедорожник LADA 4×4 и его конкурента Suzuki Jimny.

В результате проведенных исследований стало известно о том, что российский внедорожник во многом превосходит конкурента и практически не оставляет ему шансов на лидерство.

Suzuki Jimny является одним из самых доступных внедорожников на рынке Австралии. Но по техническим данным, динамике и показателям проходимости он явно проигрывает российскому внедорожнику.

По словам водителей, они не ожидали таких результатов. Российский внедорожник, на первый взгляд, является менее оснащенным. Однако с легкостью преодолевает бездорожье, показывая хорошие результаты. С технической точки зрения машины практически идентичны, но тем не менее Jimny является менее продуманным.

Напомним, под капотом российского внедорожника LADA 4×4 установлен 1,6-литровый силовой агрегат. Его мощность составляет 72 лошадиных силы. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Кроме того, у водителей есть возможность пользоваться понижающими передачами и блокировкой межосевого дифференциала. Это делает эксплуатацию более комфортной и безопасной.