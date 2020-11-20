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Австралийские водители сравнили LADA 4×4 и Suzuki Jimny 

Car.ru 6 часов назад
Австралийские водители сравнили LADA 4×4 и Suzuki Jimny
Фото: Car.ru
Австралийские автомобилисты решили провести необычный эксперимент и сравнили российский внедорожник LADA 4×4 и его конкурента Suzuki Jimny.
В результате проведенных исследований стало известно о том, что российский внедорожник во многом превосходит конкурента и практически не оставляет ему шансов на лидерство.
Suzuki Jimny является одним из самых доступных внедорожников на рынке Австралии. Но по техническим данным, динамике и показателям проходимости он явно проигрывает российскому внедорожнику.
По словам водителей, они не ожидали таких результатов. Российский внедорожник, на первый взгляд, является менее оснащенным. Однако с легкостью преодолевает бездорожье, показывая хорошие результаты. С технической точки зрения машины практически идентичны, но тем не менее Jimny является менее продуманным.
Напомним, под капотом российского внедорожника LADA 4×4 установлен 1,6-литровый силовой агрегат. Его мощность составляет 72 лошадиных силы. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Кроме того, у водителей есть возможность пользоваться понижающими передачами и блокировкой межосевого дифференциала. Это делает эксплуатацию более комфортной и безопасной.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Suzuki Jimny , Suzuki , Lada
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