ГИБДД начнет применять алкоиндикаторы

Полиция скоро получит новые алко— и наркоиндикаторы, которые позволят быстро узнать, находится ли водитель в состоянии опьянения. Результат будет известен инспектору за секунды. Отправить на медосвидетельствование водителя смогут только в случае положительной индикации.

«Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ», — отметил он.

По словам Черникова, эти устройства помогут ограничить движение наркоманов и пьяных по автодорогам. Он подчеркнул, что такие проверки должны быть внедрены в России.

Полиция «за секунды» сможет определить, пил ли водитель спиртное, употреблял ли наркотики или психотропные препараты. Некоторые приборы определяют наличие запрещенных веществ в слюне, некоторые — в выдыхаемом человеком воздухе.

Один из индикаторов может определить наличие наркотиков в организме за 15 секунд. Если результат проверки оказался положительным, то лишь после этого водитель будет отправлен на медосвидетельствование — не своим ходом, за руль вернуться ДПС ему не позволит.

В июле Минпромторг пообещал разработать концепцию повсеместного внедрения алкозамков. Для таких замков будут разработаны специальные стандарты, их необходимо будет регулярно проверять. Чтобы сесть за руль и завести мотор, нужно будет дунуть в трубочку, закрепленную возле руля.

Вопрос внедрения алкозамков стоит в РФ с 2013 года — однако пока соответствующий законопроект только несколько раз анонсировали. Предлагалось как повсеместно внедрять такие устройства, так и ставить замки для тех, кто уже был пойман пьяным за рулем.

По данным «Ъ», если в России введут систему с алкозамками, то конечная стоимость автомобилей обязательно возрастет — на 25-120 тыс. рублей, в зависимости от цены устройства. Источники издания полагают, что вероятны ошибочные срабатывания алкозамков.

Между тем в Евросоюзе закон об алкоблокираторах уже принят — с 2022 года все транспортные средства, произведенные на территории ЕС, должны быть ими оснащены.

В 2017 году ГИБДД установила, что каждое третье ДТП со смертельным исходом происходит по вине водителя, выехавшего на встречную полосу. В госавтоинспекции отмечают, что по встречной полосе зачастую ездят нетрезвые водители. По данным ведомства, почти каждый пятый водитель, совершивший выезд на полосу встречного движения и попавший в ДТП, находился в состоянии опьянения либо имел его признаки, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В 2018 году в России произошло 168 тыс. автомобильных аварий, в которых пострадали люди, отмечали в ГИБДД. При этом на 1,4% больше аварий случилось по вине нетрезвых водителей легковых автомобилей, на 6,7% — пьяных водителей грузовиков, на 4,9% — нетрезвых мотоциклистов. Прошлым летом президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии. Так, минимальное наказание за аварию, приведшую к смерти, составит пять лет лишения свободы, максимальное — 15 лет.

В апреле 2019 года стало известно, что ГИБДД намерена создать базу данных водителей без прав и злостных нарушителей правил дорожного движения. Кроме того, госавтоинспекция намерена получить доступ к сведениям о пациентах, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах. Такая мера, по словам начальника управления ГИБДД России Романа Мишурова, исключит возможность выдачи водительских удостоверений соответствующим категориям граждан.

«Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда», — подчеркнул он.

Данное предложение вызвало критику со стороны экспертного сообщества.