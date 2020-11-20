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Специалисты назвали самые надежные электромобили и гибриды 

Car.ru 5 часов назад
Названы самые надежные электромобили и гибриды
Фото: Car.ru
Британские эксперты назвали ТОП-10 самых надежных автомобилей, которые оснащаются гибридными, а также электрическими силовыми установками.
На первом месте разместились электрокары марки Tesla. Среди гибридов лидерство отдали Toyota. Рассматривая непосредственно модели, стоит отметить, что первую позицию в рейтинге занимает вариация Yaris Hybrid маки Toyota (99,6%). На второй позиции оказалась модификация Model 3 автобренда Tesla — 99,3 процента.
На третьем месте расположилась вариация NX компании Lexus (99,2%). Четвертую позицию отдали версии RAV4 Hybrid. Показатели надежности в данном случае составили (99,1%). Пятую ступень занимает вариация RX Hybrid компании Lexus (98,9%).
На шестое место поставили Kona Electric от Hyundai (98,4%). Гибридный кроссовер Corolla Hybrid марки Toyota оказался на седьмой позиции (98,3%). Вариация CR-V Hybrid бренда Honda размещается на восьмом месте рейтинга.
На девятой ступени расположился электрический хэтчбек модификации BMW i3 (97,8%). Гибридная версия кросса Outlander PHEV автобренда Mitsubishi замкнула десятку ТОП (97,6%).
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Бортжурнал , BMW i3 , Hyundai , BMW , Lexus , Tesla , Toyota , Honda , Mitsubishi
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