Названы самые надежные электромобили и гибриды

Британские эксперты назвали ТОП-10 самых надежных автомобилей, которые оснащаются гибридными, а также электрическими силовыми установками.
На первом месте разместились электрокары марки Tesla. Среди гибридов лидерство отдали Toyota. Рассматривая непосредственно модели, стоит отметить, что первую позицию в рейтинге занимает вариация Yaris Hybrid маки Toyota (99,6%). На второй позиции оказалась модификация Model 3 автобренда Tesla — 99,3 процента.
На третьем месте расположилась вариация NX компании Lexus (99,2%). Четвертую позицию отдали версии RAV4 Hybrid. Показатели надежности в данном случае составили (99,1%). Пятую ступень занимает вариация RX Hybrid компании Lexus (98,9%).
На шестое место поставили Kona Electric от Hyundai (98,4%). Гибридный кроссовер Corolla Hybrid марки Toyota оказался на седьмой позиции (98,3%). Вариация CR-V Hybrid бренда Honda размещается на восьмом месте рейтинга.
На девятой ступени расположился электрический хэтчбек модификации BMW i3 (97,8%). Гибридная версия кросса Outlander PHEV автобренда Mitsubishi замкнула десятку ТОП (97,6%).