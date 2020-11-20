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Нужно ли проходить «нулевое» ТО? 

Car.ru 2 часа назад
Нужно ли проходить «нулевое» ТО?
Фото: Car.ru
В автосалонах некоторых представителей именитых автобрендов, клиентам начали предлагать пройти "нулевое" ТО. Дескать, не сделаешь такое обслуживание, и машина очень быстро выйдет из строя. Что же предлагается в рамках данного ТО?
Вам предложат заменить заводское на масло другой фирмы. Проверят уровень всех рабочих жидкостей и давление в шинах.
Car.ru
При этом за такое ТО с вас возьмут около 8 000 рублей. Остается загадкой, чем так ужасно заводское масло, которое производитель льет в свой автомобиль? Неужели он желает быстрого выхода их строя своей продукции?
В общем, все это бред сивой кобылы и банальное выкачивание денег из наивных клиентов. Бывает, что дилер идет на шантаж, мол не пройдете "нулевое" ТО, про гарантию можете забыть. Это снова наглая ложь. В договоре никакого такого ТО не прописано. Поэтому можете смело отказываться от такой услуги.
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