Нужно ли проходить «нулевое» ТО? 

В автосалонах некоторых представителей именитых автобрендов, клиентам начали предлагать пройти "нулевое" ТО. Дескать, не сделаешь такое обслуживание, и машина очень быстро выйдет из строя. Что же предлагается в рамках данного ТО?

Вам предложат заменить заводское на масло другой фирмы. Проверят уровень всех рабочих жидкостей и давление в шинах.

Car.ru

При этом за такое ТО с вас возьмут около 8 000 рублей. Остается загадкой, чем так ужасно заводское масло, которое производитель льет в свой автомобиль? Неужели он желает быстрого выхода их строя своей продукции?

В общем, все это бред сивой кобылы и банальное выкачивание денег из наивных клиентов. Бывает, что дилер идет на шантаж, мол не пройдете "нулевое" ТО, про гарантию можете забыть. Это снова наглая ложь. В договоре никакого такого ТО не прописано. Поэтому можете смело отказываться от такой услуги.