Как самостоятельно удалить пятна на креслах автомобиля? 

Вероятно многим приходилось сталкиваться с неожиданным загрязнением кресел автомобиля. Это мог быть какой-то грязный сверток или пролитый напиток. Неужели придется отправляться в химчистку?

На самом деле, имеется весьма эффективный проверенный годами способ очистки автомобильных кресел. Для этого понадобятся недорогие ингредиенты и немного терпения. Готовим раствор, в который входит вода, гель для мытья посуды, а также лимонная кислота. На испачканную поверхность наносим тонкий слой пищевой соды и через распылитель обрабатываем ранее изготовленным раствором.

Намокая, сода начинает пениться, чем способствует отделению грязи от поверхности кресла. Шипящий участок обтираем чистой салфеткой. Если пятно отошло не полностью, процесс следует повторить. В особо запущенных случаях, следует сделать содовый раствор из соды и воды, чтобы полученное вещество лучше впиталось в обрабатываемую поверхность.

А какие народные способы очистки салона авто знаете вы? Поделитесь ценной информацией в комментариях.