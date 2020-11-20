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Как самостоятельно удалить пятна на креслах автомобиля? 

Car.ru 2 часа назад
Как самостоятельно удалить пятна на креслах автомобиля?
Фото: Car.ru
Вероятно многим приходилось сталкиваться с неожиданным загрязнением кресел автомобиля. Это мог быть какой-то грязный сверток или пролитый напиток. Неужели придется отправляться в химчистку?
На самом деле, имеется весьма эффективный проверенный годами способ очистки автомобильных кресел. Для этого понадобятся недорогие ингредиенты и немного терпения. Готовим раствор, в который входит вода, гель для мытья посуды, а также лимонная кислота. На испачканную поверхность наносим тонкий слой пищевой соды и через распылитель обрабатываем ранее изготовленным раствором.
Намокая, сода начинает пениться, чем способствует отделению грязи от поверхности кресла. Шипящий участок обтираем чистой салфеткой. Если пятно отошло не полностью, процесс следует повторить. В особо запущенных случаях, следует сделать содовый раствор из соды и воды, чтобы полученное вещество лучше впиталось в обрабатываемую поверхность.
А какие народные способы очистки салона авто знаете вы? Поделитесь ценной информацией в комментариях.
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