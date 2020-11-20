Maserati построит современную версию купе Shamal 1990-х годов 

Отделение персонализации Maserati Fuoriserie запущено всего два месяца назад, но в его портфолио уже есть несколько работ. Последняя представлена накануне: это угловатое купе Project Rekall, которое, как будто бы, возвращает к жизни фирменный язык дизайна итальянской марки 1990-х годов.

Двухдверка Project Rekall пока существует только в виде эскизов. Но уже сейчас понятно, где авторы проекта черпали вдохновение. Судя по всему, за основу рестомода возьмут купе Shamal (1990–1996). Ему добавят новых деталей в экстерьере, а также современное оборудование. Каким будет итог, решат подписчики марки в соцсетях : компания предложила им оставлять комментарии, чтобы вместе определиться со спецификацией реального автомобиля.

Три педали и рычаг коробки позволяют надеяться, что Project Rekall сохранит двигатель внутреннего сгорания и не превратится в электромобиль. Оригинальный Maserati Shamal оснащался битурбомотором V8 3.2 (326 сил, 431 Нм) и «механикой» Getrag на шесть передач, но рестомоду могут отрядить что-то вроде нового V6 3.0 Nettuno.

На эскизах видно, что Шамал в целом сохранит классический дизайн и даже убранство салона, но получит светодиодные фары, цифровую «приборку» и новые кресла. Известно, что дизайнеры Maserati, работая над проектом, консультировались с Карло Борромео, создателем облика ещё одного рестомода, Delta Futurista . Также со стилистикой машины им помогали тюнеры из миланского ателье Garage Italia

Программа Maserati Fuoriserie — это три направления персонализации (Corse, Unica и Futura), которые, по мнению компании, помогут неподготовленному клиенту разобраться в тысячах доступных комбинациях декора, отделки салона и вариантов окраски. Corse развивает гоночную эстетику, направление Futura адресовано любителям технологий и новых материалов, а Unica — тем, кто следит за фэшн-трендами.