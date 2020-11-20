За что водители не любят пешеходов 

Давнее противостояние водителей и пешеходов известно многим. Да что там говорить, ежедневно и мы оказываемся то по одну, то по другую сторону баррикады. Но возможно так и нужно, ибо мы, будучи только в одной роли, не могли бы понять чувства человека, который в этот момент находится в другой.

Всем очень интересно, а почему же водители не любят пешеходов и наоборот. Причин для этого очень много. Во-первых, пешеходы не любят тех наглых водителей, которые нарушают их личное пространство, которые ездят по тротуарам и ставят авто на газонах. Автомобилисты же не любят пешеходов за то, что они как котята мешаются и крутятся «под ногами». Знаете, статистика говорит о том, что более 50 процентов автомобилистов считают, что всему виной горе-пешеходы, которые провоцируют ПДД. В общем вывод один, если каждый не будет нарушать личное пространство, то всем от этого будет проще. Хорошо, что в нашем мире всё регулируется правилами дорожного движения, т о есть, у каждого своё, законное место. Автомобилистам выделена дорога, которую, кстати, пешеходы должны переходить по определённым правилам. Соответственно, водители не имеют право заезжать на тротуары.

ТАСС со ссылкой на данные опроса, который провёл РГС Банк , говорит о том, что около 30 процентов автомобилистов голосуют за ужесточение штрафных санкций для тех, кто нарушает Правила дорожного движения. Ещё 26 процентов считают, что все эти ужесточения абсолютно бессмысленны, ибо как показывает практика, что автомобилисты сотрудникам ГИБДД больше интересны, нежели пешеходы. Да и камеры пешеходов, нарушающие ПДД, не штрафуют и не выписывают им письма счастья. Есть и совсем не кровожадные водители, которые считают, что в 90 процентах случаев в ПДД виноваты лишь те, кто находится за рулём. Конечно бывает, что беда происходит из-за непогоды, но опять же, вот вы скажите, если не автомобилист гонит по тому же самому гололёду.

Конечно, нельзя не сказать про ситуацию, когда пешеход перебегает дорогу в неположенном месте, тем самым ставя под угрозу сразу несколько жизней: свою и жизнь водителя, который может его просто сбить. Кстати, совсем недавно девушка в столице сбила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте насмерть. И тут скажите, что виновата автомобилистка, ведь в тёмное время суток сложно вообще хоть что-то разглядеть, не то, что выбегающего на дорогу человека. Тоже самое, кстати, нужно отнести к тем, кто ездит по дорогам на велосипедах и электросамокатах. Только представьте эту скорость, водитель просто напросто не успеет затормозить, как бы ему не хотелось. Ещё 17 процентов попросили носить всех одежду со светоотражающими элементами.

Ещё есть те водители, которые недовольны теми людьми, которые бросают мусор на дороги. Это конечно никак не провоцирует ДТП, но всё-таки не совсем приятно жить на одной земле со свинюшками.

Авторы опроса смогли спросить у водителей и то, как они относятся к автомобилистам, когда на время становятся пешеходами. 35 процентов возмущены тем, что водители вообще не уступают им дорогу, даже на пешеходных переходах. 33 процента выделили тех, кто паркуется в неположенных местах. И ещё часть рассказали, что со стороны водителей нет абсолютно никакого сострадания к пешеходам, особенно в непогоду. Они не притормаживают, ездят на высокой скорости по лужам и т.д.

Итак, теперь вы знаете, что не нравится каждой из сторон, и если вы являетесь человеком, которому не чужды чувства эмпатии, то тогда вычеркните какие-нибудь свои вредные привычки.