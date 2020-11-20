Минфин не планирует пересматривать налог на «роскошь» 

Стало известно, что Министерство финансов России не рассматривает возможность изменения минимального порога для признания транспортного средства «роскошным». Напомним, что ставка существует в стране уже 6 лет и за это время ее ни разу не меняли.

Сегодня транспортные средства, стоимость которых превышает 3 000 000 рублей, облагаются налогом с более высокой ставкой. Нижняя ставка была разработана еще в 2014 году. За весь этот период не было внесено никаких правок, несмотря на то, что стоимость на автомобили постоянно изменяется и двигается в большую сторону. В результате, такое положение привело к тому, что в этом году в перечень таки авто вошли марки из массового сегмента — Mazda Subaru . Если раньше список включал около 100 позиций, то теперь он расширился до 1 300.

Министерство финансов России сейчас не рассматривает возможность пересмотра ставки. Кроме того, в этом году платить повышенный налог вынуждены даже те, кто приобретал автомобиль по цене ниже 3 миллионов. Дело в том, что при расчете налога в учет берется не фактическая стоимость, а цена, рекомендованная производителем.