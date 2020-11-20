Как сэкономить на ОСАГО 

Чтобы не заплатить лишнего за полис ОСАГО, водителям следует обратиться в несколько страховых компаний в поиске наиболее выгодного предложения, заявил агентству «Прайм» директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Он подчеркнул, что в настоящее время страховщики могут самостоятельно устанавливать базовый тариф по «автогражданке».

В результате, по словам эксперта, цена на полисы по одному и тому же страховому покрытию в разных компаниях могут отличаться. При этом не стоит надеяться на то, что разница в стоимости будет разительная, отметил Бредихин: компании мониторят ценовую политику конкурентов и стараются удержать свою долю рынка.

« (Но) теоретически разница может быть больше, чем в 2 раза», — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что в связи с нововведением, согласно которому страховщики высчитывают цену полиса индивидуально для каждого водителя с учетом возраста авто, количества совершенных нарушений и т.д., определить стоимость полиса самостоятельно практически невозможно. Поэтому Бредихин советует обращаться сразу в несколько компаний за расчетом и выбирать из предложенных вариантов наиболее выгодный.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, кто имеет право на двойную выплату по ОСАГО. Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд постановил, что получать двойную компенсацию должны пострадавшие в ДТП пассажиры: от виновника аварии и невиновного водителя.

До этого Верховный суд обязал страховщика выплатить компенсацию за ДТП, устроенное водителем, который управлял авто по доверенности. В суде заявили, что водитель владел машиной в момент ДТП, поэтому на него распространяются все связанные с владением обязанности, в том числе и выплата возмещения через страховщика.