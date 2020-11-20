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Как пользоваться кондиционером зимой, чтобы он не «умер» к лету 

Car.ru 1 час назад
Как сохранить кондиционер к лету
Фото: car.ru
Эксперты решили рассказать, как продлить жизнь автомобильному кондиционеру в зимний период. Зимой данное устройство применяют зачастую для исключения запотевания окон.
В данном случае при помощи кондиционера нужно в автомобильном салоне осушить воздух. И вообще, в случае сильных морозов, специалисты советуют периодически включать кондиционер для продления его срока жизни.
Если это устройство не хочет зимой включаться, тогда вполне вероятно в системе наблюдается малое давление хладагента. Его падение связано с тем, что в холод наблюдается сжимание жидкостей и газов.
Эксперты отмечают, что в случае нормального количества фреона в кондиционере, никакие морозы не понизят давление до критического уровня.
А вот при утечке в атмосферу большой доли газа из системы кондиционирования, холод будет сразу сказываться на работе устройства.
Стоит отметить, что летом это не ощущается, так как благодаря естественному теплу давление системы поддерживается на нужном уровне.
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Бортжурнал
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