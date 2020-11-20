Чем грозит парковка на местах для электромобилей

В пресс-службе столичного департамента транспорта журналистам пояснили, что знаки парковки для электромобилей, которые изображают электрическую вилку, впервые появились в Москве четыре года назад. В большинстве случаев они ставятся возле зарядных станций. В настоящее время в столице порядка 30 таких мест. В ГИБДД
отметили, что наказание за парковку «бензиновых» авто на местах для зарядки электромобилей прописано в Кодексе об административных правонарушениях: согласно КоАП, штраф составляет 500 рублей. Однако автоинспекторы добавили, что для водителей федеральных центров (Москва и Санкт-Петербург) предусмотрен иной размер наказания.