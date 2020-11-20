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Названы последствия парковки на местах для электромобилей

Павел Тиунов
5 часов назад
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, что грозит автомобилистам за парковку на местах для электромобилей. Оказалось, что речь идет не только о штрафе, но и о более серьезном взыскании.
Чем грозит парковка на местах для электромобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пресс-службе столичного департамента транспорта журналистам пояснили, что знаки парковки для электромобилей, которые изображают электрическую вилку, впервые появились в Москве четыре года назад. В большинстве случаев они ставятся возле зарядных станций. В настоящее время в столице порядка 30 таких мест. В ГИБДД отметили, что наказание за парковку «бензиновых» авто на местах для зарядки электромобилей прописано в Кодексе об административных правонарушениях: согласно КоАП, штраф составляет 500 рублей. Однако автоинспекторы добавили, что для водителей федеральных центров (Москва и Санкт-Петербург) предусмотрен иной размер наказания.
Так, на днях представители московского транспортного департамента отметили, что за стоянку на местах для зарядки электрокаров автомобилистов с бензиновыми, дизельными двигателями штрафуют на 2500 рублей. Автоинспекторы информацию подтвердили, подчеркнув, что с этой целью в столице работают два стационарных комплекса фото-видеофиксации.
«Нарушителям парковки грозит не только штраф», - отметил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
По его словам, недавно он стал свидетелем эвакуации авто нарушителя, который оставил машину на месте для зарядки электрокаров.
Бортжурнал,Антон Шапарин,ГИБДД,
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