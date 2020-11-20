Чем грозит парковка на местах для электромобилей

Так, на днях представители московского транспортного департамента отметили, что за стоянку на местах для зарядки электрокаров автомобилистов с бензиновыми, дизельными двигателями штрафуют на 2500 рублей. Автоинспекторы информацию подтвердили, подчеркнув, что с этой целью в столице работают два стационарных комплекса фото-видеофиксации.