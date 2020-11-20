Зачем страховщикам доступ к дорожным камерам 

Эксперты издания Autonews выяснили, зачем страховым компаниям нужен доступ к записям дорожных камер в российских регионах, которого они так настойчиво добиваются. Страховщики ссылаются на борьбу с мошенниками и оптимизацию выплат по страховым случаям.
Представители крупнейших страховых компаний отметили, что региональные власти с неохотой идут на заключение соглашений по организации доступа к записям дорожных камер. В большинстве случаев главы субъектов РВ ссылаются на конфиденциальность персональных данных. В некоторых регионах отмечают, что против выступают руководители местных управлений МВД и МЧС.
Одним из ярких примеров, где взаимодействие удалось наладить, является республика Татарстан. Там компания «АльфаСтрахование» получила доступ к 2800 дорожным камерам наружного видеонаблюдения. По словам страховщиков, записи позволяют им определить точное место и время аварии, изучить детали ДТП и оценить масштабы ущерба. Также удается избежать мелких мошенничеств, сулящих крупные убытки, отметили в компании. Например, один и местных автовладельцев устроил ДТП с несколькими автомобилями, не имея при этом полиса ОСАГО. Водитель успел оформить «автогражданку» до приезда полиции. Позже, отсмотрев видео с камер, специалисты выяснили точное время аварии и разоблачили афериста.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов отметил, что инициативу следует распространить по всем российским регионам. В противном случае, отметил он, последствия могут ощутить рядовые автовладельцы.
«Вырастет число мошенничеств. Страховые будут платить больше, а значит потребуют повышения тарифа. Никому это сегодня не нужно», — отметил эксперт.
Ефремов подчеркнул, что именно поэтому не стоит «тормозить процесс».