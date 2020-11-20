Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶

Зачем страховщикам доступ к дорожным камерам 

Павел Тиунов 5 часов назад
Зачем страховщикам доступ к дорожным камерам
Фото: РИА Новости
Эксперты издания Autonews выяснили, зачем страховым компаниям нужен доступ к записям дорожных камер в российских регионах, которого они так настойчиво добиваются. Страховщики ссылаются на борьбу с мошенниками и оптимизацию выплат по страховым случаям.
Представители крупнейших страховых компаний отметили, что региональные власти с неохотой идут на заключение соглашений по организации доступа к записям дорожных камер. В большинстве случаев главы субъектов РВ ссылаются на конфиденциальность персональных данных. В некоторых регионах отмечают, что против выступают руководители местных управлений МВД и МЧС.
Одним из ярких примеров, где взаимодействие удалось наладить, является республика Татарстан. Там компания «АльфаСтрахование» получила доступ к 2800 дорожным камерам наружного видеонаблюдения. По словам страховщиков, записи позволяют им определить точное место и время аварии, изучить детали ДТП и оценить масштабы ущерба. Также удается избежать мелких мошенничеств, сулящих крупные убытки, отметили в компании. Например, один и местных автовладельцев устроил ДТП с несколькими автомобилями, не имея при этом полиса ОСАГО. Водитель успел оформить «автогражданку» до приезда полиции. Позже, отсмотрев видео с камер, специалисты выяснили точное время аварии и разоблачили афериста.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов отметил, что инициативу следует распространить по всем российским регионам. В противном случае, отметил он, последствия могут ощутить рядовые автовладельцы.

«Вырастет число мошенничеств. Страховые будут платить больше, а значит потребуют повышения тарифа. Никому это сегодня не нужно», — отметил эксперт.

Ефремов подчеркнул, что именно поэтому не стоит «тормозить процесс».
Видео дня. Недолив топлива на АЗС: новые правила и штрафы
Комментарии
Бортжурнал , Сергей Ефремов , Альфастрахование , МЧС , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение