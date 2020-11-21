Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶

Россиянам рассказали о зимних автоподставах 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
Россиянам рассказали о зимних автоподставах
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Существует ли сезонность автоподстав и как защититься от мошенников, рассказал в интервью радио Sputnik автоюрист Дмитрий Славнов.
Мошенники работают в любой период времени и при любых погодных условиях. Как таковых зимних автоподстав нет, хотя есть проблемы, свойственные исключительно этому времени года, отметил Славнов.

"Зимой, например, закрывают номер снежком, потом автовладелец выезжает, "автоинспектор" его останавливает, говорит, что номер закрыт и человек управляет транспортным средством со скрытым номером", — пояснил он.

Нужно также помнить, что в холодную погоду увеличивается тормозной путь, автовладельцы должны быть готовы к тому, что нужно держать большую дистанцию. Кроме того, эксперт советует всегда соблюдать боковые интервалы и выбирать скоростной режим, исходя из погодных условий, чтобы снизить вероятность неприятных ситуаций, посоветовал юрист. Он напомнил, что есть целый ряд мутирующих схем, которые мошенники совершенствуют из года в год и используют независимо от сезона.

"Если раньше просто подставляли другую машину, делали ДТП, то сейчас мошенники работают хитрее, учитывают ошибки прошлых лет. То есть машина подъезжает, когда на ней краску уже шкуркой потерли, сигнал связи глушат, свои инспектора приезжают на место. Вам на телефон перезванивает аварийный комиссар, который говорит, что вы виноваты и лучше сразу заплатить", — добавил Славнов.

Мошенники рассчитывают на то, что человек, попавший в ДТП, расстроен, растерян и не знает, что делать, отметил автоюрист. Он объяснил, что если вы попали в подобную ситуацию, прежде всего, вас должно насторожить, что вам сразу же звонит ваш аварийный комиссар. Вы сами должны как можно быстрее обо всем оповестить родственников, страховую компанию, полицию, чтобы оформить ДТП. Если есть рядом свидетели, нужно записать их мобильные телефоны и сфотографировать номера машин, заключил Славнов.
Видео дня. Недолив топлива на АЗС: новые правила и штрафы
Последние новости
Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников К Земле приближается гигантский астероид К Земле приближается гигантский астероид
Комментарии 3
Бортжурнал , Дмитрий Славнов , ГИБДД , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение