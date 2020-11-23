Как перекроили обновленный Jeep Compass

Компания Jeep провела мировую премьеру обновлённого Compass на автосалоне в китайском Гуанчжоу. Кроссовер отличился полностью перекроенным салоном, слегка доработанным экстерьером и сохранил прежнюю техническую начинку. В 2021 году рестайлинговые Compass появятся в продаже на всех ключевых рынках.

Снаружи отличить обновлённый Jeep Compass проще всего по фарам: головная оптика стала уже, а дневные ходовые они теперь находятся сверху, а не снизу. Бамперы и радиаторная решётка тоже изменились, но разницу заметят только фанаты американской марки.

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Зато в салоне не узнать обновлённый Compass невозможно: интерьер спроектирован с чистого листа, поменялись и руль, и передняя панель, и архитектура воздуховодов, и структура центрального тоннеля, и даже дверные карты. Отныне «младший» Jeep комплектуется виртуальной приборной панелью с 10,25-дюймовым экраном и новой мультимедиасистемой с «парящим» тачскрином диагональю 10,1 дюйма.

От пухлого руля с круглой подушкой по центру отказались в пользу более солидного изделия; информационно-развлекательный комплекс теперь поддерживает протоколы Apple CarPlay/Android Auto и понимает голосовые команды; около селектора автоматической трансмиссии появилась ниша для беспроводной зарядки гаджетов; изменилась, но осталась аналоговой, регулировка климата. Отныне салон Compass можно штатно обшить двухцветной кожей, причём контрастные вставки появятся в том числе на дверных картах.

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В Китае техническая начинка Jeep Compass с рестайлингом не изменилась: кроссовер сохранит безальтернативный 173-сильный (270 Нм) бензиновый турбомотор 1.3. Переднеприводные Compass оснащаются преселективным «роботом» с семью скоростями, полноприводные — 9-ступенчатым «автоматом». Европейская гамма также вряд ли будет пересмотрена, ведь с момента прошлой пертурбации прошло всего полгода.

Мировые продажи обновлённого Jeep Compass начнутся с весны 2021 года. Ближе к концу следующего года рестайлинговый кроссовер может добраться и до России. У нас Compass комплектуется «атмосферником» 2.4 и 9-ступенчатым «автоматом», а цены варьируются в диапазоне от 2 миллионов 619 тысяч рублей до 3 миллионов 94 тысяч рублей.