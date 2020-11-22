Почему опасно покупать битый автомобиль

Приобретение транспортного средства - это всегда очень волнительный этап в жизни. Особенно, если речь идет о подержанном автомобиле. Если машине уже более 10 лет, то риски возрастают в 2 раза. По различным экспертным оценкам более 30% от таких авто хотя бы раз за весь срок службы попадали в ДТП. Поэтому потенциальному покупателю нужно брать во внимание те факторы, с которыми можно столкнуться в период владения таким транспортом.

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Официальная статистика показывает, что в 2019 году 5 моделей самых популярных марок попадали в аварии чаще всего - BMW , Infiniti, Mazda , Mercedes, Audi . Такая статистика объясняется не тем, что модели имели проблемы в ходовой или двигателе. Просто на рынке данные марки представлены больше всех остальных. Тем не менее, уже эта информация дает понять, на какие автомобили нужно обращать особое внимание при проверке. Как правило, битый автомобиль человек приобретает в 2 случаях - когда нет средств на нормальный и когда есть деньги, чтобы провести капитальный ремонт и продать его по более высокой цене. Однако, не всегда даже качественный ремонт может уберечь владельца от проблем.

Кузов. Кузовные элементы после аварии могут подвергаться разной степени деформации. Даже если специалисты проведут восстановление и нанесут новый слой краски, элемент уже не будет иметь первоначальных свойств. В итоге, при повторном ДТП деформация может оказаться намного хуже.

Потеря силы. Если повреждаются силовые элементы (стойки, лонжероны и прочее), то их вытягивают на стапеле. Но на этом этапе работы не оканчиваются. Нужно ставить дополнительную пластину, чтобы придать жесткость кузову. Естественно, такой ремонт покажет плюсы, если эксплуатировать автомобиль на ровных дорогах при оптимальной скорости. Как себя поведет машина на трассе с ямами и рытвинами - никто не ответит.

Геометрия. Когда при ДТП возникает сильный лобовой удар, многие элементы кузова теряют геометрию. Простыми словами, сам кузов превращается в ромб. Даже самый опытный специалист не сможет убрать такой дефект, чтобы автомобиль вернулся в первоначальную форму. В результате, автомобиль даже после капитального ремонта будет передвигаться по неровной траектории. Если говорить о прочности соединений, здесь тоже шанс восстановить все снижается к нулю. Никто не сможет вручную повторить заводскую сварку со всеми расчетами.

VIN. У многих автомобилей VIN-номер располагается в области радиатора. При сильном лобовом столкновении металлическая табличка может просто отлететь. Для нового владельца это может представлять большие проблемы, особенно, при оформлении документов.

Длительность. Как правило, автомобиль сразу после серьезного ДТП отправляется на капитальный ремонт. Там специалисты прилагают все возможные усилия и отдают владельцу приличный транспорт. После этого машина выставляется на продажу и попадает в руки к новому хозяину. И вот тут начинается самое интересное. Обычно капитальный ремонт после серьезных ДТП сохраняет свойства пару месяцев. После зимнего периода все неприятности начнут вылезать наружу. При этом, речь идет не только о состоянии кузова, но и о свойствах силовой установки и ходовой. В результате, новый владелец будет вынужден еще вкладывать в ремонт. Например, на сварку и покраску уйдет около 15 000 рублей. А если учитывать тот факт, что битый металл быстрее покрывается ржавчиной, то без обработки антикором просто не обойтись.

Скрытые детали. Очень часто ДТП сопровождается такими видами повреждениями, которые просто нельзя обнаружить невооруженным взглядом. Самые основные дефекты убирают во время капитального ремонта. А вот скрытые проблемы порой нельзя найти даже при помощи оборудования. В результате, новый владелец через какое-то время может столкнуться с последствиями серьезного ДТП. Приобретение транспортного средства, который бывал в ДТП - не самое выгодное решение. Кроме того, здесь возрастает риск жизни -в любой момент авто может повести себя на дороге не так, что приведет к еще одной аварии. Даже если при первичном осмотре все выглядит более менее правильно, нужно детально изучать состояние всех элементов при помощи дополнительного оборудования.