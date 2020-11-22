«Угнать за 60 секунд»: исторический Mustang выставили на продажу

Немецкая фирма Chromecars выставила на продажу Ford Mustang Eleanor, который снимался в культовом фильме «Угнать за 60 секунд». Оригинальность автомобиля подтверждается документально — нового владельца ищет седьмой по счёту экземпляр из одиннадцати, сделанных для съёмок. Цена исторического Mustang не называется.

Ford Mustang Eleanor — специально разработанная для картины «Угнать за 60 секунд» версия «Мустанга» с оригинальным обвесом, доработанным шасси и интерьером. Основой для Eleanor послужили обычные Mustang Fastback 1967-1968 годов выпуска. Считается, что после съёмок в целости и сохранности осталось всего три машины из одиннадцати созданных.

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Под капотом Mustang Eleanor 5,8-литровый V8 Ford с алюминиевой головкой блока цилиндров сочетается с 5-скоростной «механикой» Tremec. На спорткар 1967 года установлена нестандартная впускная система Edelbrock Performer, спортивный выхлоп Magnaflow, есть система закиси азота. Среди водительских ассистентов — только усилитель руля, управляемости способствует наличие заднего дифференциала.