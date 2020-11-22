Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶

На продажу выставили Mustang Eleanor из «Угнать за 60 секунд» 

Motor.ru 15 часов назад
«Угнать за 60 секунд»: исторический Mustang выставили на продажу
Фото: © chromecars.de
Немецкая фирма Chromecars выставила на продажу Ford Mustang Eleanor, который снимался в культовом фильме «Угнать за 60 секунд». Оригинальность автомобиля подтверждается документально — нового владельца ищет седьмой по счёту экземпляр из одиннадцати, сделанных для съёмок. Цена исторического Mustang не называется.
Ford Mustang Eleanor — специально разработанная для картины «Угнать за 60 секунд» версия «Мустанга» с оригинальным обвесом, доработанным шасси и интерьером. Основой для Eleanor послужили обычные Mustang Fastback 1967-1968 годов выпуска. Считается, что после съёмок в целости и сохранности осталось всего три машины из одиннадцати созданных.
© chromecars.de
Под капотом Mustang Eleanor 5,8-литровый V8 Ford с алюминиевой головкой блока цилиндров сочетается с 5-скоростной «механикой» Tremec. На спорткар 1967 года установлена нестандартная впускная система Edelbrock Performer, спортивный выхлоп Magnaflow, есть система закиси азота. Среди водительских ассистентов — только усилитель руля, управляемости способствует наличие заднего дифференциала.
В январе этого года аналогичный Ford Mustang Eleanor продали на аукционе за 852,5 тысячи долларов, так что цена выставленного на продажу раритета может достигать миллиона долларов. Впрочем, Chromecars не организует аукцион, и аппетиты продавца остаются неизвестными.
Видео дня. Россияне не доверяют автодилерам
Motor.ru: последние новости
Обновленный Jeep Compass отличился полностью перекроенным салоном Обновленный Jeep Compass отличился полностью перекроенным салоном В рейтинге брендов с самыми надежными автомобилями сменился лидер В рейтинге брендов с самыми надежными автомобилями сменился лидер Города России оценили по состоянию дорог Города России оценили по состоянию дорог
Комментарии
Бортжурнал , Ford Mustang , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение