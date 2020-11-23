Города России оценили по состоянию дорог

В России провели опрос среди тысяч водителей, которых попросили выставить оценку состоянию дорог в своем городе по четырехбалльной шкале, где 2 -- это «неудовлетворительно», а пять -- «отлично». Тюмень оказалась единственным населенным пунктом, которому никто не поставил «двойку», а Томск не удостоился ни одной «пятерки».

Фото: © Агентство «Москва» © Агентство «Москва»

В опросе Superjob приняли участие по 1,5 тысячи автомобилистов из Москвы и Санкт-Петербурга, по тысяче -- из городов-миллионников и по 700 -- из городов-полумиллионников. Всего удалось оценить 37 населенных пунктов, лишь один из которых не заработал ни одного «неудовлетворительно», — и это Тюмень.

Средний балл Тюмени снизился с 4,25 до 4,18 относительно прошлого года, однако это не помешало городу стать лидером рейтинга. Из опрошенных местных жителей 34 процента назвали качество тюменских дорог «отличным». На второй строчке оказалась Казань со средним баллом 3,73: 63 процента казанских автомобилистов оценили дороги как «отличные» и «хорошие».

Москве, которая занимает третье место, высший балл поставили только 15 процентов респондентов, а «отличными» и «хорошими» столичные дороги назвали 59 процентов участников опроса. В результате средний балл столицы составил 3,66.

В целом в 2020 году состояние дорог в крупнейших городах России улучшилось: средний балл оказался выше, чем в предыдущие годы. Наибольший прогресс ощутили жители Владивостока, оценка которого за два года выросла с 2,45 до 2,87, и Саратова (2,85 против прежних 2,54 балла). Ухудшение дорог отметили в Новокузнецке, средняя оценка которого снизилась с 3,48 до 3,26.

В первую пятерку рейтинга также попали Набережные Челны и Воронеж, средний балл которых составил 3,65 и 3,45 соответственно. Оценка Санкт-Петербурга -- 3,33, а водители из Нижнего Новгорода оценили состояние дорог на 2,97 балла.

Хуже всего дорожная ситуация оказалась в Астрахани (2,74), Томске (2,73), Иркутске, Рязани (2,71) и Новосибирске (2,69). В частности, Томск не удостоился ни одного «отлично».