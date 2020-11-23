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Volkswagen Touareg научился парковаться полностью автономно 

Car.ru 7 часов назад
Volkswagen Touareg научился парковаться полностью автономно
Фото: Car.ru
Новые версии Volkswagen Touareg научили осуществлять парковку без водителя. Автомобилист может выйти из авто и поставить его в нужное место при помощи своего смартфона.
Данную систему построили, используя технологию Park Assist. При помощи неё, транспортные средства заезжали/выезжали с параллельных парковок в полуавтоматических режимах. В данном случае водителям приходилось помогать машине нажатием педалей. Новая система Park Assist функционирует полностью в автоматическом режиме. Она сама может контролировать газ, а также тормоз.
Компанией Volkswagen предложено два режима. Водитель в первом случае остается за рулем транспортного средства и занимается парковкой. Автомобилисту потребуется нажать на панели значение «Р». При этом автомобиль сам будет искать парковочное место.
Car.ru
Во втором случае автовладелец находится не в машине и пользуется смартфоном для парковки. Система Touareg функционирует с использованием двенадцати ультразвуковых сенсоров и четырех круговых видеокамер. Многие пользователи сети по достоинству оценили новую функцию, назвав её очень удобной.
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Бортжурнал , Volkswagen Touareg , Volkswagen
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