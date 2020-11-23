Три классные машины, которые больше не продают в России 

Российский авторынок меня давно не радует. И радужнее ситуация не становится. Нам предлагают все больше и больше «дешевых» авто, а по-настоящему интересные машины выводят с рынка.

Винить в этом автопроизводителей глупо. Все дело в пошлинах на импортные автомобили и сертификации, которые делают нерентабельным продажу многих моделей в России. Цены были бы слишком высокие, чтобы был спрос.

А между тем есть по-настоящему классные машины, которые когда-то продавались в России, но потом ушли с российского рынка и не вернулись.

Suzuki

Небольшая городская машина, которая по лично моему ощущению в 100 раз круче «Соляриса». Это самый настоящий Mini Cooper для бедных. Машина классно выглядит и классно едет. К тому же настоящее японское качество.

Звезд с неба «Свифт» явно бы не хватал, но своего покупателя бы имел. Честно сказать, не понимаю, почему бы не привезти его в Россию, ведь продаются же у нас не особо популярные Vitara и SX4, да?

Под капотом либо 1,0-литровый турбо на 102 л.с. и 6-ступенчатым классическим автоматом, либо 1,2-литровый атмосферник на 91 л.с. с вариатором или механикой, либо 1,4-литровый турбо на 140 л.с. — как на «Витаре», — с классическим автоматом или 6-ступечатой механикой. Масса меньше тонны, бензин пьет через трубочку мелкими глотками.

Nissan Note

Nissan

Чем и кому не угодил «Енот»? Ведь первое поколение продавалось у нас — и неплохо продавалось. А теперь, если хочешь небольшую удобную машину для города, что покупать? «Джук» или «Кашкай»? Как по мне, именно микровэнов у нас не хватает. Они же намного практичнее седанов и хэтчей.

И выглядит Note приятно, и всяких эргономических фишек у него полно, типа трансформируемого багажника. Многие женщины нашей страны были бы рады такой машине. Это и не крохотный Picanto, и не до боли приевшийся «Рио».

И по технике то, что нужно. Либо 1,2-литровый атмосферник на 80 л.с., либо 1,6 на 109 л.с. — оба варианта на выбор с механикой или вариатором.

Peugeot 301

Peugeot

Не так уж и давно «триста первый» ушел из России. Но за это время успел обновиться и похорошеть. А ещё он наконец получил нормальный современный 6-ступенчатый автомат в паре с проверенным надежным 1,6 на 115 л.с. (это модифицированный TU5, а не проблемный EP6 Prince). Ко всему прочему, в базе есть суперэкономичный атмосферный 1,2 на 82 л.с. с расходом всего 5 литров бензина в смешанном цикле. А для тех, кто понимает, есть ещё и уникальный в своем классе дизель на 92 л.с.

Плюс огромный багажник на 500 литров с лишним, и просторнейший салон, как у машины С-класса (у второго «Фокуса» база была меньше). Но что мне нравится ещё больше — это не сухие цифры и характеристики, а то, как машина едет. Обычно с бюджетниками особо не парятся и настройки ходовой не оттачивают. Но в случае с «Пежо» читается его породистая управляемость.