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Mercedes-Benz возродит R-Class в виде 1000-сильного электрокроссовера 

Motor.ru и ещё 2 9 часов назад
Mercedes-Benz возродит R-Class
Фото: Mercedes-Benz
Британское издание Car Magazine сообщило о планах Mercedes-Benz возобновить производство модели R-Class. Семиместный автомобиль станет частью электрического семейства Mercedes EQ и получит 1000-сильную силовую установку.
В настоящий момент Mercedes-Benz R-Class не представлен ни в одной стране, хотя совсем недавно его ещё можно было купить в Китае. Сборкой модели для Поднебесной занимался завод AM General в штате Индиана, США, и предлагалась она была в двух версиях: R 300 4Matic Long и R 400 4Matic Long. Для всего остального мира R-Class недоступен с 2013 года.
Однако, по информации издания Car Magazine, Mercedes-Benz рассматривает возможности возвращения R-Class на рынок. Но теперь автомобиль пополнит линейку электрических моделей концерна. В связи с развитием семейства EQ полностью электрический кроссовер получит приставку EQR, а также обзаведется тремя электромоторами и аккумуляторной батареей емкостью 105 киловатт-часов. Ожидается, что суммарная отдача силовой установки составит 1006 лошадиных сил и 1350 Нм крутящего момента.
© carmagazine.co.uk
Другие подробности о будущей новинке пока неизвестны. Предположительно, полностью электрический R-Class дебютирует не раньше 2025 года.
В середине ноября компания Mercedes-Benz опубликовала видео с тестов электрических новинок: кроссовера EQA и седана EQS, которые дебютируют уже в следующем году. Концерн провел испытания на уникальном полигоне в Иммендингене, на котором воссозданы 30 различных участков, имитирующих дороги со всего мира.
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Бортжурнал , Mercedes-Benz
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