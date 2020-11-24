Минус $1,2 млн: GM заставят отозвать 6 миллионов авто

Концерну General Motors придется отозвать в США 5,9 миллиона автомобилей, оборудованных подушками безопасности Takata. Масштабная акция инициирована Национальным управлением безопасности движения на трассах США (NHTSA). По данным Reuters, отзыв обойдется GM в 1,2 миллиарда долларов.

Причиной стали печально известные подушки безопасности обанкротившейся японской фирмы Takata. Эксперты NHTSA пришли к выводу, что дефектные газогенераторы таких подушек, установленных в автомобилях концерна, могут взорваться при длительном воздействии высоких температур и повышении влажности.

В ответ на требование отправить в сервис 5,9 миллиона машин со взрывоопасными подушками в GM заявили, что не согласны с ведомством и подготовили прошение об отмене отзыва. Эксперты компании провели собственное расследование: они утверждают, что подушки, установленные в автомобилях GM, «имеют более низкий риск разрыва из-за уникальных конструктивных различий», чем другие эйрбеги Takata. Кроме этого, они якобы лучше защищены от воздействия влаги и температуры благодаря свойствам платформы GMT900.

Однако прошение компании в NHTSA отклонили. Теперь у GM есть 30 дней, чтобы предоставить ведомству план отзыва. Исполнение требований NHTSA обойдется General Motors в 1,2 миллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на представителей концерна.

Подушки Takata стали причиной крупнейших отзывов в истории автомобильной отрасли. Из-за дефектных газогенераторов подушки взрывались, выбрасывая в салон металлические осколки — это привело по крайней мере к 16 смертям и множеству травм. По всему миру были отозваны десятки миллионов автомобилей крупнейших автопроизводителей, оснащенных такими эйрбегами. В 2017 году Takata объявила о банкротстве. Активы фирмы выкупила базирующаяся в США китайская Key Safety Systems за 1,6 миллиарда долларов.