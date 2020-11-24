Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

General Motors отзовет 6 млн автомобилей из-за взрывающихся подушек безопасности 

Motor.ru и ещё 6 2 часа назад
Минус $1,2 млн: GM заставят отозвать 6 миллионов авто
Фото: © GM
Концерну General Motors придется отозвать в США 5,9 миллиона автомобилей, оборудованных подушками безопасности Takata. Масштабная акция инициирована Национальным управлением безопасности движения на трассах США (NHTSA). По данным Reuters, отзыв обойдется GM в 1,2 миллиарда долларов.
Сообщается, что, согласно требованиям NHTSA, американская компания отзовет автомобили, выпущенные с 2007 по 2014 годы. В их числе — Cadillac Escalade, Chevrolet Avalanche, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra и GMC Yukon.
Причиной стали печально известные подушки безопасности обанкротившейся японской фирмы Takata. Эксперты NHTSA пришли к выводу, что дефектные газогенераторы таких подушек, установленных в автомобилях концерна, могут взорваться при длительном воздействии высоких температур и повышении влажности.
В ответ на требование отправить в сервис 5,9 миллиона машин со взрывоопасными подушками в GM заявили, что не согласны с ведомством и подготовили прошение об отмене отзыва. Эксперты компании провели собственное расследование: они утверждают, что подушки, установленные в автомобилях GM, «имеют более низкий риск разрыва из-за уникальных конструктивных различий», чем другие эйрбеги Takata. Кроме этого, они якобы лучше защищены от воздействия влаги и температуры благодаря свойствам платформы GMT900.
Однако прошение компании в NHTSA отклонили. Теперь у GM есть 30 дней, чтобы предоставить ведомству план отзыва. Исполнение требований NHTSA обойдется General Motors в 1,2 миллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на представителей концерна.
Подушки Takata стали причиной крупнейших отзывов в истории автомобильной отрасли. Из-за дефектных газогенераторов подушки взрывались, выбрасывая в салон металлические осколки — это привело по крайней мере к 16 смертям и множеству травм. По всему миру были отозваны десятки миллионов автомобилей крупнейших автопроизводителей, оснащенных такими эйрбегами. В 2017 году Takata объявила о банкротстве. Активы фирмы выкупила базирующаяся в США китайская Key Safety Systems за 1,6 миллиарда долларов.
Источник: Reuters
Видео дня. В Москве заработали новые выделенные полосы
Motor.ru: последние новости
Volkswagen раскрыл подробности о новом Golf для России Volkswagen раскрыл подробности о новом Golf для России Обновленный Lada Largus сфотографировали в легком камуфляже Обновленный Lada Largus сфотографировали в легком камуфляже Обновленный Jeep Compass отличился полностью перекроенным салоном Обновленный Jeep Compass отличился полностью перекроенным салоном
Комментарии
Бортжурнал , Cadillac Escalade , GMC Sierra , Chevrolet , Cadillac , Chevrolet Tahoe , Chevrolet Silverado , Chevrolet Avalanche , GMC Yukon , Chevrolet Suburban , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение