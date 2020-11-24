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Renault Kiger перелицуют в кроссовер LADA Lika 

Car.ru 3 часа назад
Renault Kiger перелицуют в кроссовер LADA Lika
Фото: Car.ru
Недавно стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить городскую версию кросса LADA Lika. Эксперты считают, что это транспортное средство станет перелицованной модификацией Kiger от Renault, недавно презентованной для индийского авторынка. На это имеются некоторые предпосылки.
Kiger будет построен с применением «тележки» CMF-B. Для Lika, по всей видимости, будут использовать архитектуру CMF-B-LS, которая на сегодняшний день адаптируется под мощности тольяттинской компании. Обе платформы являются схожими. При этом одна подходит для авто, имеющих более продвинутое оснащение. Вторую укороченную будут использовать для «бюджетных» вариаций.
«АвтоВАЗу» не потребуется создавать машину с нуля. В данном случае достаточно воспользоваться готовой Renault Kiger, а также подвергнуть её небольшим видоизменениям. Нужно урезать оснащение, а также поставить более мощные силовые установки. В данном случае подойдут моторы от старого Duster на 114/143 лошадиные силы. Данный подход является не новым для «АвтоВАЗа». Например, следующая Niva станет переработанной модификацией Renault Duster.
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Бортжурнал , Кроссовер , Renault Duster , Lada , Renault , Автоваз
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