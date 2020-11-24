Renault Kiger перелицуют в кроссовер LADA Lika 

Недавно стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить городскую версию кросса LADA Lika. Эксперты считают, что это транспортное средство станет перелицованной модификацией Kiger от Renault, недавно презентованной для индийского авторынка. На это имеются некоторые предпосылки.

Kiger будет построен с применением «тележки» CMF-B. Для Lika, по всей видимости, будут использовать архитектуру CMF-B-LS, которая на сегодняшний день адаптируется под мощности тольяттинской компании. Обе платформы являются схожими. При этом одна подходит для авто, имеющих более продвинутое оснащение. Вторую укороченную будут использовать для «бюджетных» вариаций.