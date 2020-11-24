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Хакер показал, как легко взломать Tesla Model X с помощью Bluetooth

Car.ru
4 часа назад
Леннерт Воутерс, являющийся бельгийским специалистом по компьютерной современной безопасности, показал, каким образом можно осуществить взлом электрокара версии Model X марки Tesla.
Как взломать Tesla Model X с помощью Bluetooth
Фото: Car.ruCar.ru
В данном случае хакер воспользовался протоколом Bluetooth, а также специальным оборудованием за триста долларов, которое могут запросто купить все желающие.
Частью такой эффективной системы выступает ПК на основе модуля типа Raspberry Pi. Такого рода устройство помещается в наплечном рюкзаке. Кроме всего прочего, хакеру нужно получить специальный номер ID авто. Он без проблем считывается через лобовое автомобильное стекло транспортного средства.
В случае наличия необходимого специального оборудования, а также навыков, процедуру такого взлома в данном случае можно провести за 90 сек. В итоге в руках угонщиков появляется определенный радиокод, разблокирующий Model X. Он устанавливается на специальные брелоки, обеспечивающие бесключевой доступ к машине.
Бортжурнал,Tesla Model X,Tesla,
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