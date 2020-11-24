Неверные показания: какому прибору не стоит доверять

Периодически даже опытные водители сталкиваются с тем, что показания приборов в автомобиле не совпадают между собой. Иногда разногласия между ними могут свидетельствовать о потенциальной поломке.

Эксперты журнала « За рулем » выяснили, какой прибор всегда будет выдавать неверное значение. Они также предложили два способа решить эту проблему.

Речь идет о манометре на воздушном насосе. При накачивании шин он всегда будет показывать завышенное давление. Эксперты отмечают, что в показаниях ошибаются и самые простые ножные насосы, и дорогие электрические компрессоры. Разница образуется из-за неизбежного сопротивления воздуха в каналах золотника. Как только насос прекращает работать, давление в системе выравнивается.

Слишком низкое давление в шинах приводит к повышенному износу покрышек и одновременно повышает расход топлива. В отдельных случаях в резком повороте покрышка может даже разбортироваться на ходу, а это — потенциально очень опасная ситуация.

Специалисты предлагают два возможных варианта решения проблемы. Первый — задавать давление с упреждением, особенно на электрических компрессорах. У такого способа есть большой недостаток — разница в давлении может колебаться в диапазоне 0,2 — 0,6 атмосфер, причем даже на разных колесах одного автомобиля. Можно не угадать и перекачать одно колесо, а в другом давление будет ниже, объясняют эксперты.

Второй способ требует дополнительного оборудования в виде специального шинного манометра. Эксперты предлагают накачивать все колеса с заведомо большим давлением, чем положено, а потом, отсоединив компрессор или насос, проверять его манометром. Лишний воздух стравливать при необходимости, выравнивая давление до рекомендуемого производителем.