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Водителям объяснили, какому прибору не стоит доверять 

Профиль 4 часа назад
Неверные показания: какому прибору не стоит доверять
Фото: Профиль
Периодически даже опытные водители сталкиваются с тем, что показания приборов в автомобиле не совпадают между собой. Иногда разногласия между ними могут свидетельствовать о потенциальной поломке.
Эксперты журнала «За рулем» выяснили, какой прибор всегда будет выдавать неверное значение. Они также предложили два способа решить эту проблему.
Речь идет о манометре на воздушном насосе. При накачивании шин он всегда будет показывать завышенное давление. Эксперты отмечают, что в показаниях ошибаются и самые простые ножные насосы, и дорогие электрические компрессоры. Разница образуется из-за неизбежного сопротивления воздуха в каналах золотника. Как только насос прекращает работать, давление в системе выравнивается.
Слишком низкое давление в шинах приводит к повышенному износу покрышек и одновременно повышает расход топлива. В отдельных случаях в резком повороте покрышка может даже разбортироваться на ходу, а это — потенциально очень опасная ситуация.
Специалисты предлагают два возможных варианта решения проблемы. Первый — задавать давление с упреждением, особенно на электрических компрессорах. У такого способа есть большой недостаток — разница в давлении может колебаться в диапазоне 0,2 — 0,6 атмосфер, причем даже на разных колесах одного автомобиля. Можно не угадать и перекачать одно колесо, а в другом давление будет ниже, объясняют эксперты.
Второй способ требует дополнительного оборудования в виде специального шинного манометра. Эксперты предлагают накачивать все колеса с заведомо большим давлением, чем положено, а потом, отсоединив компрессор или насос, проверять его манометром. Лишний воздух стравливать при необходимости, выравнивая давление до рекомендуемого производителем.
Ранее «Профиль» рассказал, как избавиться от возможных проблем с давлением в шинах в холодную погоду. Из-за морозов водители могут обнаружить, что оно за пару часов после проверки упало ниже нормы.
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Бортжурнал , За рулем
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