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В Китае банкротится крупный автоконцерн Huachen Automotive 

ИА Regnum 2 часа назад
В Китае банкротится крупный автоконцерн Huachen Automotive
Фото: ТАСС
Китайская компания Huachen Automotive Group Holdings перешла к этапу реструктуризации при банкротстве, сообщает агентство Синьхуа.
Муниципальный промежуточный народный суд Шэньяна в провинции Ляонин на северо-востоке Китая принял заявление о реструктуризации компании Huachen Automotive Group Holdings, которое было подано кредитором.
Государственный конгломерат является материнской компанией Brilliance China Automotive Holdings, которая объединилась с немецким автопроизводителем BMW для создания совместного предприятия BMW Brilliance Automotive в 2003 году.
Источники в Huachen Automotive Group сообщили, что реструктуризация коснется только ее собственных брендов, а все ее совместные предприятия с BMW и Renault не пострадают.
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Бортжурнал , Brilliance , BMW , Renault , Синьхуа
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