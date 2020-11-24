ТОП-5 самых быстрых кроссоверов

Одной из главных положительных сторон кроссоверов является их универсальность. Но есть и такие модели, которые могут себе позволить не только штурм бездорожья, но и соперничество с суперкарами по такому параметру, как разгонная динамика. Несмотря на большую массу и высокий центр тяжести, инженерами было найдено решение, позволившее справиться с этими особенностями. Итогом стало создание уникальных моделей машин, параметры которых просто впечатляют.

Какие же из имеющихся на автомобильном рынке России кроссоверов наиболее быстрые?

Mercedes-AMG G 63. Удивительным является тот факт, насколько этот внедорожник, обладающий возможностью преодоления бродов до 70 см глубиной, может демонстрировать и свои скоростные качества. Скорости движения в 100 км/ч он достигает уже через 4,5 секунды после старта. Из-за особенностей конструкции кузова предельная скорость будет небольшая — всего 240 км/ч.

В качестве силовой установки на этом автомобиле используется мотор, объемом всего 4 литра. Но инженерам удалось развить на нем мощность до 585 л.с., и 850 Нм крутящего момента, при этом не был нанесен ущерб двигателю и внедорожным параметрам автомобиля. Вес машины, не предназначенной для скоростных гонок, составил 2,5 тонны. В скоростной версии эта масса меньше не стала, что дает право некоторым водителям считать ее чудом.

Aston Martin DBX. Преимуществом первого кроссовера от этого автопроизводителя стала совсем не динамика. Скорость в 100 км/ч обтекаемая машина набирает за то же время, что и Gelandewagen с кузовом квадратной формы. Мотор на нем установлен тот же, что и в предыдущей модели в списке, но его мощность уменьшена до 550 л.с., работающий в паре с 9-скоростной АКПП. Для скоростного автомобиля машина очень тяжелая, имея вес практически 2,3 тонны. Свою позицию в списке машина заняла только благодаря предельной скорости, равной 291 км/ч. Преимуществом первого кроссовера от этого автопроизводителя стала совсем не динамика. Скорость в 100 км/ч обтекаемая машина набирает за то же время, что и Gelandewagen с кузовом квадратной формы. Мотор на нем установлен тот же, что и в предыдущей модели в списке, но его мощность уменьшена до 550 л.с., работающий в паре с 9-скоростной АКПП. Для скоростного автомобиля машина очень тяжелая, имея вес практически 2,3 тонны. Свою позицию в списке машина заняла только благодаря предельной скорости, равной 291 км/ч.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe. В противоречие американской поговорке о том, что для объема замены не существует, она все же есть, и стал ею электрический мотор, объемом совсем не обладающий. Установленный на кросс-купе бензиновый мотор выдает мощность в 550 л.с., а электродвигатель — 138 л.с. Общая мощность равна 680 л.с., что позволяет внедорожнику массой 2,6 тонны набирать скорость в 100 км/ч за 3,8 секунды и набирать предельную скорость в 295 км/ч. Но вот бездорожье было принесено в жертву скорости, так как машина преодолевает брод глубиной не более 28 см. В противоречие американской поговорке о том, что для объема замены не существует, она все же есть, и стал ею электрический мотор, объемом совсем не обладающий. Установленный на кросс-купе бензиновый мотор выдает мощность в 550 л.с., а электродвигатель — 138 л.с. Общая мощность равна 680 л.с., что позволяет внедорожнику массой 2,6 тонны набирать скорость в 100 км/ч за 3,8 секунды и набирать предельную скорость в 295 км/ч. Но вот бездорожье было принесено в жертву скорости, так как машина преодолевает брод глубиной не более 28 см.

Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk. Эта не слишком известная версия сумела удивить всех. Дело в том, что Jeep массой 2,5 тонны имеет возможность разгона до 100 км/ч за 3,7 секунды. Как это всегда было принято у американских производителей, все делается исключительно за счет объема силовой установки. На автомобиле установлен мотор объемом 6,2 литра, с увеличенной благодаря наличию турбонаддува мощностью до 717 км/ч. Несмотря на это, машина продолжает относиться к классу внедорожников, с удивительно небольшой ценой. Эта не слишком известная версия сумела удивить всех. Дело в том, что Jeep массой 2,5 тонны имеет возможность разгона до 100 км/ч за 3,7 секунды. Как это всегда было принято у американских производителей, все делается исключительно за счет объема силовой установки. На автомобиле установлен мотор объемом 6,2 литра, с увеличенной благодаря наличию турбонаддува мощностью до 717 км/ч. Несмотря на это, машина продолжает относиться к классу внедорожников, с удивительно небольшой ценой.