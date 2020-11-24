«Зима катит в глаза»: «шиповки или „липучки“?

Россияне в три раза чаще выбирают шипованную зимнюю резину для своего авто на зиму, чем фрикционные шины (так называемые "липучки"), а меняют резину чаще всего с первым снегом, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Авто" и "Автостата".

Традиционно при покупке зимних шин у автовладельца есть выбор между шипованными, фрикционными ("липучкой") и всесезонными шинами. Эксперты отмечают, что всесезонные шины подойдут только для теплых регионов России — такую резину рекомендуется использовать на территориях, где зима практически бесснежная, а температура не опускается ниже -5 градусов, поэтому жителям большинства регионов страны остается выбирать между шипованными и "липучкой".

"Шипованные шины имеют лучшее сцепление с обледенелой поверхностью и подходят для поездок на дальние расстояния по заснеженным трассам. Это наиболее популярный вид зимней резины в России: в октябре 2020 года доля спроса на зимние шины с шипами на "Авито Авто" составила по стране 74% в то время, как на нешипованные шины пришлось только 26% спроса. Главный недостаток шипованных шин — увеличенный тормозной путь на сухом асфальте", — отметили в "Авито Авто".

Однако, по словам экспертов, для регионов, где зимой погода нестабильна, и случаются потепления, такая резина — не лучший выбор, особенно учитывая, что шипованные шины запрещены в некоторых европейских государствах, так как они портят дорожное покрытие. Тем, кто планирует зимние автопутешествия по Европе , или ездит только по городу с умеренно холодным климатом, имеет смысл рассмотреть нешипованные зимние шины, считают они.

Результаты исследования также показали, что большинство автовладельцев (54,8%) начинают задумываться о замене летних шин на зимние, когда выпадает первый снег.