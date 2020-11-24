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Эксперт сравнил популярность шипованной зимней резины и «липучек» 

РИА Новости и ещё 3 4 часа назад
«Зима катит в глаза»: «шиповки или „липучки“?
Фото: РИА Новости/Александр Кондратю
Россияне в три раза чаще выбирают шипованную зимнюю резину для своего авто на зиму, чем фрикционные шины (так называемые "липучки"), а меняют резину чаще всего с первым снегом, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Авто" и "Автостата".
Традиционно при покупке зимних шин у автовладельца есть выбор между шипованными, фрикционными ("липучкой") и всесезонными шинами. Эксперты отмечают, что всесезонные шины подойдут только для теплых регионов России — такую резину рекомендуется использовать на территориях, где зима практически бесснежная, а температура не опускается ниже -5 градусов, поэтому жителям большинства регионов страны остается выбирать между шипованными и "липучкой".

"Шипованные шины имеют лучшее сцепление с обледенелой поверхностью и подходят для поездок на дальние расстояния по заснеженным трассам. Это наиболее популярный вид зимней резины в России: в октябре 2020 года доля спроса на зимние шины с шипами на "Авито Авто" составила по стране 74% в то время, как на нешипованные шины пришлось только 26% спроса. Главный недостаток шипованных шин — увеличенный тормозной путь на сухом асфальте", — отметили в "Авито Авто".

Однако, по словам экспертов, для регионов, где зимой погода нестабильна, и случаются потепления, такая резина — не лучший выбор, особенно учитывая, что шипованные шины запрещены в некоторых европейских государствах, так как они портят дорожное покрытие. Тем, кто планирует зимние автопутешествия по Европе, или ездит только по городу с умеренно холодным климатом, имеет смысл рассмотреть нешипованные зимние шины, считают они.
Исследование "Автостат Омнибус. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев" также показывает, что большинство россиян (77,2%) пользуются шипованными шинами в зимний период. При этом "липучка" остается более популярной у жителей Дальнего Востока (74,3%), Северного Кавказа (69,9%) и Южного ФО (45,4%), также около трети автолюбителей из Москвы отдают предпочтение фрикционным шинам, отмечает "Автостат".
Результаты исследования также показали, что большинство автовладельцев (54,8%) начинают задумываться о замене летних шин на зимние, когда выпадает первый снег.

"Этот вариант ответа отмечали чаще владельцы отечественных автомобилей (57,6%). Около 20% автовладельцев точные сроки не назвали, однако указали, что они ориентируются на погодные условия. Еще 19,3% респондентов начинают подумывать о замене шин с 1 октября. Эти варианты ответа в большей степени выбирали собственники иномарок", — говорится в исследовании.

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Бортжурнал , РИА Новости
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