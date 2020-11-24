Почему нельзя оставлять номер телефона под лобовым стеклом

Немало автомобилистов оставляют под лобовым стеклом машины номер своего телефона, чтобы в случае необходимости с ними могли связаться, например, чтобы освободить проезд. Однако автоюрист объясняет, что делать этого не стоит, так как фактическими личными данными водителя могут воспользоваться мошенники.

В качестве примера автоюрист привёл одну из недавно произошедших историй. С ним связался водитель, оставлявший под стеклом авто номер телефона. В один из дней ему позвонил неизвестный человек и обвинил в том, что мужчина якобы совершил наезд при развороте на машину звонившего, после чего просто скрылся с места происшествия. При этом мошенник предлагал уладить спорный момент мирным путём без вызова полицейских, но «виновник» должен был заплатить «пострадавшему» 15 000 рублей.

Водитель же не мог вспомнить, имел ли место в действительности такой случай и решил осмотреть свой автомобиль. В процессе осмотра он обнаружил на бампере небольшое повреждение, но всё же не стал платить сразу деньги, а позвонил юристу. Тот объяснил, что, скорее всего, с ним связался аферист и порекомендовал привлечь сотрудников ГИБДД . «Пострадавший» же категорически отказался решать вопрос в присутствии полиции и даже «скинул» сумму ущерба до 5 000 рублей, но когда понял, что ему ничего «не светит», то просто исчез.

Это, как отмечает автоюрист, только один из примеров, но водители, оставляющие номер телефона под стеклом, нередко попадают с аналогичные или схожие ситуации. Юрист вообще не видит смысла в «разбрасывании» личными данными, ведь в случае, если припаркованное авто вдруг пострадает в результате наезда, сотрудники ГИБДД и без этого могут быстро найти владельца.

Если же авто оставлено в неположенном месте, то с водителем тоже вряд ли будут связываться по оставленному номеру, а просто эвакуируют машину на спецстоянку.