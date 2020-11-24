От Maserati до Porsche: 9 самых дорогих аварий

Специалисты российской компании «АльфаСтрахование» назвали 9 самых дорогих аварий с начала минувшего года и по настоящий момент. Как стало известно, общая сумма выплат по полисам КАСКО владельцам попавших в ДТП премиальных авто, а это Porsche, Maserati и модели других люксовых брендов, за названный период равняется почти 75 миллионам рублей.
Наибольший сумма размера возмещенного ущерба за не подлежащее восстановлению после серьёзного дорожно-транспортного происшествия авто страховщики выплатили владельцу Porsche Panamera Turbo. Авария произошла в конце зимы минувшего года в Тверской области из-за плохих погодных условий и тогда собственник разбитой машины получил компенсацию в размере 12 миллионов рублей.
На 300 тысяч рублей меньше выплатили за попавшую в ДТП в Подмосковье модель Maybach, а владелец аналогичного транспорта, занявшего в списке самых дорогих аварий 8-ю строчку, получил по полису КАСКО 6,4 миллиона рублей.
Три ДТП с участием автомобилей от немецкой компании Mercedes-Benz занимают 3, 4 и 5-е места списка. Владельцам моделей G-Class, GLE и Mercedes-AMG выплатили от 7 до 11,7 млн рублей. Следующие две строчки достались «японцам» Lexus LX с суммами выплат 6,5 и 6,7 млн рублей, а замыкает список «итальянец» Maserati Levante (5,6 млн).