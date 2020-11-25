Как водители обходят запрет на тонировку стекол 

В свое время в Правила дорожного движения внесли пункт о том, что запрещается тонировать передние боковые и лобовое стекло до определенного показателя. Власти решились на такой шаг, чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий на дороге. Считается, что недостаточная светопропускная способность негативно сказывается на сосредоточенности автомобилиста.

Несмотря на такое положение, на дорогах по-прежнему можно встретить большое количество транспортных средств с тонировкой. Но как им удается избежать наказания? Безусловно, некоторые просто принципиально не снимают пленку и готовы даже платить штрафы за это. Но есть и другая категория автомобилистов — они находят способы, которые помогают избежать наказания.

Съемная тонировка. Многие удивятся, но на рынке действительно есть съемная тонировка. Раньше была популярная тонировка пленкой, которая сегодня ушла на второй план. Сегодня же водителям предлагается более удобное приспособление — съемный пластик. Это панель, которую легко можно устанавливать и снимать. Как только транспортное средство успешно проедет через патрульный автомобиль Многие удивятся, но на рынке действительно есть съемная тонировка. Раньше была популярная тонировка пленкой, которая сегодня ушла на второй план. Сегодня же водителям предлагается более удобное приспособление — съемный пластик. Это панель, которую легко можно устанавливать и снимать. Как только транспортное средство успешно проедет через патрульный автомобиль ГИБДД , панель можно поставить на место.

Перфорированные шторы. Еще одно приспособление, которое помогает затемнить стекла, перфорированные шторы. Оно представляет собой каркас из металла, на который натянута ткань, не пропускающая свет. Как правило, здесь используется ткань темного цвета. Сами шторки выполнены из сетки. Главный приоритет такого предмета заключается в возможности быстрой установки.

Тканевые шторы. Еще один способ уберечься от наказания — купить бескаркасные шторки. Это обычная черная ткань, которой закрывают передние боковые стекла. При необходимости их можно открывать и закрывать.

Несмотря на то, что такие приспособления нельзя назвать тонировкой, за них тоже могут оштрафовать. Если инспектор увидит, что на боковых передних стеклах есть шторы, он составит протокол. Разница будет только в пунктах статьи.

Однако на дорогах до сих пор есть смельчаки, которые не собираются отказываться от пленки. При этом во время проезда мимо сотрудников ГИБДД они просто опускают стекла. Существуют даже специальные приспособления, которые встраиваются в дверь и блокируют поднятие окон. Если инспектор попросить поднять окна, можно сказать, что они неисправны. Есть и более простой способ — постоянно скрываться за грузовыми автомобилями. Но это скорее аттракцион, а не способ — никогда нельзя знать, попадешься сотруднику или нет.

Напомним, что наказание за тонировку предусмотрено в виде штрафа в размере 500 рублей. Если заплатить в течение 20 дней, то будет скидка в размере 50%.